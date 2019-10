Afrika chce nadobro skoncovat se spavou nemocí

Spavá nemoc, kterou přenáší moucha tse-tse, ve 20. století způsobovala africkým zemím těžké ztráty. Nyní by tam však mohla být podle agentury brzy vymýcena. Podmínkou ovšem je, že nikdo nepoleví v nynějším úsilí nemoc porazit.

"Ze spavé nemoci máme strach. Když ji někdo chytne, tak se zblázní," říká při vyšetření v jedné z vesnic v Pobřeží slonoviny 56letý Emile Gouribitiali, jehož matku a mladšího bratra v minulosti spavá nemoc postihla. Onemocnění způsobuje parazit trypanozoma spavičná, podle nějž nemoc dostala svůj lékařský název africká trypanosomiáza. Pokud není však nediagnostikována a léčena, je choroba smrtelná.

Ty, kteří se nakazí, spavá nemoc vyčerpává. Po fázi horeček a bolestí hlavy nemocný prospí celý den i celou noc. Pokud nákaza zasáhne mozek, pacient se chová zmateně či násilně, mívá křeče, poté upadá do komatu a po několika měsících či letech zemře.

Lidé už se jednou domnívali, že spavou nemoc vymýtili po rozsáhlé kampani z 20. až 60. let minulého století. "Obezřetnost se mezitím vytratila a nemoc se vrátila," říká Dramane Kaba, lékař a entomolog z institutu Pierra Richeta z Pobřeží slonoviny. Týmy z jeho institutu pravidelně křižují venkovem této západoafrické země a vyhledávají nemocné. Glossina, jak se druh mouchy tse-tse vědecky nazývá, totiž žije podél mrtvých ramen řek a v polích, která se nachází ve vlhkých a stinných oblastech. Vesničané a jejich rodiny jsou tak na ráně jako první.

Riziko nákazy stále existuje

Lidé paradoxně kvůli dosavadnímu úspěchu boje proti nákaze už nemoc nevnímají jako hrozbu, domnívá se Vincent Jamonneau, parazitolog z francouzského výzkumného rozvojového institutu. Řada obyvatel, především mladých, tak sama od sebe nechodí na vyšetření, i když riziko nákazy stále existuje.

Léčba injekcemi nebo infuzí je značně rozsáhlá a vyžaduje týdenní až desetidenní pobyt v nemocnici. V Africe je každému dostupná bezplatně díky Světové zdravotnické organizaci (WHO). Ve fázi testování je však revoluční léčba ve formě pilulky, kterou by si stačilo vzít pouze jednou.

Pobřeží slonoviny je v boji proti spavé nemoci na špičce. V roce 2015 tu bylo zaznamenáno pouze osm případů. Vymýtit přenášení nemoci země plánuje do roku 2025. V celé Africe, která je jediným kontinentem, kde se nemoc vyskytuje, bylo loni zaznamenáno jen tisíc případů spavé nemoci. To je nesrovnatelně méně, než 300 tisíc nakažených, které WHO uváděla ještě v 90. letech minulého století. Organizace si dala za cíl nemoc do roku 2030 vymýtit úplně.

Přesto však zůstávají "oblasti vzdoru", jako například Kongo, kde se nachází 80 procent všech případů, či Guinea, jejímiž zdravotnickými programy silně otřásla epidemie eboly. Podle Dramana Kaby se choroba vyskytuje také v několika dalších oblastech, v nichž se válčí.

"Skutečně máme prostředky k vymýcení trypanosomiázy. Ale tato nemoc nevzbuzuje u mezinárodních dárců příliš mnoho zájmu. My přitom stále potřebujeme jejich podporu, protože zásadní výzvou je vyhledat a vyléčit poslední případy, abychom mohli s nemocí skoncovat," řekl Vincent Jamonneau agentuře.