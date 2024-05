Alergie na pyly vrcholí: Čistička vzduchu vám pomůže přečkat sezónu

Pyly poletující ve vzduchu přinášejí na jaře a v létě alergikům každoroční nepříjemnosti, jako je pálení očí, věčně plný nos, dýchací obtíže, kýchání nebo ekzém. Venku se lze alergenům jen stěží vyhnout, ale doma nebo v kanceláři můžete díky čističce vzduchu vytvořit bezpečné prostředí. Je účinným řešením, jak z ovzduší odstranit nejen pyly, ale i jiné alergeny, jako jsou části srsti zvířat, prach, výkaly roztočů, ale i další nečistoty či zápachy. Poradíme vám, podle čeho přístroj vybírat.

Až 30 % světové populace trpí alergickou neboli sennou rýmou. U dětí až 50 % vykazuje citlivost na alespoň jeden běžný alergen . Počet alergiků navíc celosvětově stoupá. Z velké části na tom má vinu genetika, protože pokud je jeden z rodičů alergik, je u dítěte predispozice 30-40 %, že potomek alergii zdědí. U dítěte, jež má otce i matku alergiky, se pravděpodobnost zvyšuje až na 70 %. Vliv na propuknutí alergie mají ale také další faktory.

Větrejte brzy ráno nebo po dešti

Mezi nejčastější alergie patří právě ty na pyly. Během jara a léta je pro alergiky prakticky nemožné se alergenu vyhnout, a to nejen při venkovních procházkách. Lehká zrnka se často dostávají i do interiéru při větrání, které je důležité pro výměnu vzduchu. V pylové sezóně se však doporučuje větrat ideálně brzy ráno nebo po dešti, kdy v ovzduší není koncentrace pylových částic tak vysoká. Také sledujte pylové zpravodajství, které informuje o aktuálně dominantních alergenech.

I chlupatí kamarádi nám můžou domů nosit pyl

Pyl si můžeme přinést také na oblečení nebo vlasech. Odborníci proto radí se po příchodu domů co nejrychleji vysprchovat a převléci do domácího oděvu. Nezapomínejte ani na pravidelné vyčesávání svého pejska, který pylová zrna přenáší na svých chlupech. Tuto skutečnost si uvědomuje více než pětina Čechů: V prachové studii společnosti Dyson uvedlo 22 % českých respondentů, že vyčesávají srst svých mazlíčků, aby z ní odstranili pyl. Existují dokonce i speciální samočistící kartáče (např. nástavec na vysavače Dyson), jež se dají připojit na vysavač a chlupy včetně alergenů putují přímo do sběrného koše.

Zbavte se "pylolapačů"

U alergiků je také vhodné buď zcela odstranit z interiéru bytový textil, anebo jej alespoň pravidelně prát. V ubrusech, kobercích, přehozech, závěsech a záclonách nebo i čalouněném nábytku se mohou snadno zachycovat alergeny a prach. V dětských pokojích jsou pak nejčastějšími "pracholapači" plyšové, látkové nebo háčkované hračky - proto i ty byste měli vyprat. Následně je usušte v sušičce nebo na radiátoru, aby nezůstaly vlhké. Zdrojem pylu mohou být také domácí rostliny, proto pečlivě vybírejte, jakou flórou si ozdobíte byt. Pro alergiky nejsou vhodné ani dekorace ze sušených květin, z nichž je usazený prach těžké odstraňovat.

Čistička vzduchu snižuje koncentraci alergenů

Užitečným nástrojem pro zvládání alergií a zlepšení kvality života alergiků je čistička vzduchu s HEPA filtrem a aktivním uhlíkovým filtrem. Účinně zachytává alergeny, jako jsou pyl, plísně, zvířecí lupiny a podobně, čímž snižuje jejich koncentraci ve vzduchu. Díky nižší koncentraci alergenů se může snížit i četnost alergických reakcí.

5 rad, na co se zaměřit při výběru čističky vzduchu v sezóně zvýšeného výskytu alergenů

Výběr čističky vzduchu může být někdy zapeklitý. Poradíme vám, jaké parametry jsou nejdůležitější a které otázky byste si měli před nákupem zodpovědět:

1. Vícestupňová filtrace odstraní alergeny, pachy, plyny i formaldehyd

Pokud je vaší nejvyšší prioritou odstranění alergenů, je velmi důležitá filtrace HEPA. Filtr třídy HEPA H13 zachytí 99,95 % ultrajemných částic o velikosti pouhých 0,1 mikronu. Filtr s aktivním uhlím pak odstraní pachy a plyny. "Plyny jako NO2 a těkavé organické sloučeniny mohou do domu pronikat zvenčí nebo být výsledkem činností vykonávaných uvnitř, jako je vaření a čištění. Filtr z granulí s aktivním uhlím má velkou plochu, která tyto plyny rychle absorbuje. Určitě se snažte používat kombinovanou HEPA a uhlíkovou filtraci, která zachytí znečištění částicemi i plyny," doporučuje Tim Jones, vědecký pracovník společnosti Dyson. Výhodou je, když čistička obsahuje také katalytický filtr, který nepřetržitě zachycuje a rozkládá molekuly formaldehydu na vodu a CO2 a nikdy ho není třeba vyměňovat.

2. Dokonale utěsněný musí být celý přístroj

Jen dobrý HEPA filtr nestačí! "Současné normy pro testování filtrů měří zachycování znečišťujících látek v testu prováděném pouze s filtrem. Když však filtr považujete za součást celého produktu, situace je trochu jiná: je-li přes špatně utěsněný filtr vedeno velké množství vzduchu, může ho znečistěný vzduch obejít a uniknout zpět do místnosti," popisuje Tim Jones a dodává, že stejně důležité jako vysoký průtok vzduchu je dokonalé utěsnění filtrační soustavy. Bez utěsněného filtru a dobře navržených cest proudění by vzduch mohl filtr obcházet drobnými netěsnostmi. "Filtry Dyson jsou proto vybaveny přesnými 360stupňovými pryžovými těsněními, která zajišťují správné utěsnění uvnitř přístroje," dodává odborník. Díky tomu nečistoty, jež se dostanou dovnitř, opravdu uvnitř zůstávají.

3. Výkonná distribuce vzduchu

"Většina lidí očekává, že čistička vzduchu vyčistí celou místnost, ale testování podle průmyslových norem probíhá v malé laboratoři o objemu 28 m3 - mnohem menší než průměrný obývací pokoj. Tyto výsledky se pak použijí ke stanovení doporučené velikosti místnosti, a to pouze na základě teoretické rovnice," uvádí Tim Jones. Přitom je důležité, aby byla zajištěna výkonná distribuce čistého vzduchu, díky níž bude vzduch rovnoměrně vyčištěn po celé místnosti, nikoliv pouze v jejím okolí. Nejnovější čistička Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde proto využívá kuželovou aerodynamiku, která zajišťuje silnou projekci do dálky - cirkuluje vzduch a přes uzavřené filtry vrací zpět i vzdálené škodliviny. Díky tomu je vyčištěna celá místnost, a to i ve velkých prostorách až 100 m2.

4. Inteligentní čistička sama pozná, kdy je potřeba vzduch čistit

Většina nečistot je tak malých, že je pouhým okem nepostřehneme. Je tedy těžké zjistit, kdy se úroveň znečištění zvyšuje. Inteligentní čistička ale v automatickém režimu dokáže reagovat na detekci znečištění, a jakmile je místnost čistá, vypne se a čeká, až se stav zase zhorší. Spotřebič tedy běží pouze tehdy, kdy je to nutné, což pomáhá regulovat spotřebu energie, hlučnost a optimalizovat životnost filtru.

5. Hlučnost

Při výběru je důležitá také hlučnost, aby vás přístroj v místnosti nerušil při práci nebo odpočinku. Čistička Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde má proto akusticky konstruovaný motorový kbelík, který zaznamenává při plných otáčkách zvukový výkon pouhých 56 dBA, aniž by docházelo ke kompromisu ve výkonu. Pro alergiky je důležité i čištění vzduchu v noci, jelikož jim umožní se lépe vyspat a snížit tak celkovou únavu, která se může s alergiemi pojit.