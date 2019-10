Češi vyvinuli individuální probiotika. Účinkují mnohonásobně lépe

Výrazně účinnější, než běžná probiotika z lékárny. To je výsledek práce českých mikrobiologů, kteří místo sériově vyráběných probiotik připravují individuální kúru pro každé střevo. Technologie analýzy střevního mikrobiomu vznikla ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně. Pomůže v boji se záněty střev, poruchami imunity, cukrovkou, obezitou, kožními i psychickými neduhy. Nahradí možná i fekální terapii.

Hektický životní styl, průmyslově vyráběné potraviny a antibiotika. To jsou hlavní příčiny poškození střevní mikroflóry (mikrobiomu), která stojí na počátku řady civilizačních chorob. Lidé na celém světě se proto snaží obnovit mikroflóru pomocí probiotik - přátelských střevních bakterií. Ta sériově vyráběná však vykazují limitovaný účinek. Tým společnosti Medi Pharma Vision pod vedením Petra Ryšávky proto vyvinul ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně speciální probiotickou kúru. "Střevní mikroflóra u většiny lidí prochází určitou fází genocidy," vysvětluje Ryšávka. "Zejména nadužívání antibiotik nebo konzervace potravin chemickými látkami velmi negativně ovlivňuje rovnováhu našich střevních bakterií. Přibývá lidí s chronickými průjmy, či naopak chronickou zácpou. Oba stavy jsou velmi nebezpečné. Chronický zánět ve střevě výrazně zvyšuje riziko rakoviny."

Probiotika střevo posilují. Každé však potřebuje jiný "koktejl"

Nejnovější výzkumy potvrzují, že střevní mikroflóra je klíčovým faktorem pro vznik mnoha civilizačních onemocnění: cukrovky, vysokého cholesterolu, alergie, atopické dermatitidy, střevních zánětů i depresí. Na trhu však bylo dlouho možné zakoupit pouze hromadně vyráběná probiotika. Ta nerespektují aktuální stav bakterií ve střevě. Jejich účinnost tak bývá často velmi snížená. Tým Petra Ryšávky proto začal vyvíjet individuální probiotika - speciální mix bakterií, vytvořený pro každého pacienta na míru. Složení bakteriálních kmenů určuje vstupní analýza mikrobiomu konkrétního jedince.

Moderní technologie zajistí výrobu do 3 týdnů. V Evropě a USA ji ochrání patent

Díky nejmodernějším technologiím se podařilo vědcům dokončit postup na výrobu individuálních probiotik. Jde o řešení, které přináší naději nejen pro běžné uživatele, ale zejména pro pacienty, kteří trpí nespecifickými střevními záněty, zažívacími problémy či poruchou imunity. Může pomoci i u intolerancí na některé složky, například lepek. Algoritmus umožňuje provádět analýzu velmi rychle a probiotikum vyrobit do tří týdnů od obdržení vzorku mikrobiomu, což zaručuje přesnou reflexi aktuálního stavu konkrétního střeva. V současnosti neexistuje na světě jiná firma, která by se výrobou individuálních probiotik zabývala. Technologie je v Evropě i USA patentově chráněna.

Individuální probiotika možná nahradí i fekální transplantaci

Individuální probiotika mají potenciál nahradit i fekální mikrobiomovou terapii (transplantaci), která zachraňuje životy při závažných bakteriálních infekcích střev. Jedná se o proces, kdy je stolice zdravého dárce přenesena do střev pacienta. I když je účinnost terapie velmi vysoká, má svá závažná rizika: vědci netuší, co vše se s mikrobiomem dárce přenáší do těla pacienta. Lze se obávat přenosu infekčních onemocnění, či dokonce zvýšeného rizika rakoviny, která může být vázána na některá bakteriální společenstva dárce. Individuální probiotika se svým složením mikrobiomové terapii blíží, ale díky tomu, že obsahují pouze testované kmeny, nepojí se s nimi zmíněná rizika.