Český telemedicínský projekt MEDDI zabodoval v rámci mezinárodního ocenění SIISDET za přínos technologií ve zdravotnictví

Mezinárodní Společnost pro výzkum, zdraví, rozvoj podnikání a technologie (SIISDET) udělila v neděli 5. čevna ve španělském Santanderu ocenění za přínos technologií ve zdravotnictví. Doktorka Omidres Peréz, která ocenění převzala, aktivně pracuje na výzkumu a aplikaci technologií do zdravotnictví již 23 let. V rámci své práce řídí pilotní projekt, který se zabývá implementací specializované aplikace MEDDI Diabetes do léčby pacientů s tímto chronickým onemocněním.

Společnost MEDDI hub a.s., která v Česku, na Slovensku a v Latinské Americe úspěšně nabízí služby své telemedicínské platformy MEDDI, připravuje společně s Latinskoamerickou diabetologickou asociací spuštění pilotního projektu v oblasti diabetologie, který zahrnuje pacienty z Ekvádoru a Mexika a má potenciál následně pomoci i dalším z více než 60 milionů pacientů, kteří se v regionu Latinské Ameriky s diabetem léčí. Za aktivní implementaci MEDDI Diabetes a další snahy o propojení zdravotnictví a technologií byla oceněna i vedoucí osobnost tohoto projektu, doktorka Omidres Peréz, prezidentka asociace a uznávaná odbornice v oblasti diabetologie a gastroenterologie.

Ocenění bylo uděleno jako jedna z hlavních cen v rámci konference na téma Věda ve zdravotnictví, kterou organizovala mezinárodní Společnosti pro výzkum, zdraví, rozvoj podnikání a technologie (SIISDET). "Jsme moc rádi, že je MEDDI Diabetes součástí oceněné dlouholeté snahy doktorky Peréz o propojení zdravotnictví a technologií. Věříme, že telemedicína může pomoci zefektivnit zdravotnictví kdekoliv na světě a umožnit přístup ke zdravotní péči pro každého. U chronických onemocnění jako diabetes jsou navíc kontinuální péče a monitoring pacientů absolutně nezbytné pro úspěch léčby," říká Jiří Pecina, zakladatel a majitel společnosti MEDDI hub.

"Jsem moc potěšená, že jsem ocenění mohla převzít. Výzkumu a jeho aplikaci se věnuji již více než 20 let. Platforma MEDDI nabízí skvělé řešení pro komunikaci mezi lékaři a pacienty, kteří se léčí s chronickým onemocněním, jakým je například diabetes. Telemedicína může nahradit část osobních setkání, což je nesmírně důležité v oblastech, jako je právě Latinská Amerika, kde lidé musejí za lékařem cestovat velmi daleko. Navíc je v oblasti celkově velký nedostatek specializovaných lékařů a telemedicína jim dá možnost věnovat se více pacientům," říká Omidres Peréz. "MEDDI pomáhá celkově zefektivnit komunikaci, dokáže ale také podpořit pacienty v pravidelném monitoringu onemocnění a větší ochotě k léčbě," dodává.

V Latinské Americe má MEDDI hub také další aktivity. Svá řešení dodává do několika nemocnic v Peru, Ekvádoru a Kolumbii, spolupracuje s předními místními univerzitami a rozjíždí projekt zdravotní péče s peruánskou armádou.

MEDDI hub a.s. je česká společnost, která vyvíjí telemedicínská řešení, jejichž cílem je umožnit komunikaci mezi pacienty a lékaři kdykoliv a kdekoliv a celkově ji zefektivnit. Je také aktivním propagátorem telemedicíny a digitalizace zdravotnictví a jednou ze zakládajících společností Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb.