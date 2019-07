Chřipka nebo infekce. Skoro milion Čechů vyhledalo letos lékaře

Lékaře letos vyhledalo s chřipkou nebo akutní infekcí dýchacích cest více než 996 tisíc lidí. Státní zdravotní ústav (SZÚ) vyšetřil více než 1500 vzorků od pacientů, které mu zaslali lékaři, chřipka se vyskytovala v necelé čtvrtině z nich, nejčastěji šlo o subtyp A (H1N1). Vyplývá to ze zprávy o chřipkové sezoně 2018/2019, kterou zveřejnil SZÚ. Chřipka se obvykle v populaci objevuje od října do konce května, letos epidemie vrcholila od konce ledna do začátku března.

Chřipkou na začátku letošního roku onemocněla více než čtvrtina dětí do pěti let, téměř 15 procent mezi šestiletými až čtrnáctiletými a 13 procent ve věku 15 až 24 let. Lidí starších 25 let a mladších 59 let onemocnělo asi pět procent, starších 4,3 procenta.

Méně než v předchozí sezoně zaznamenal SZÚ vážných případů chřipky, které vyžadovaly umístění na nemocniční jednotce intenzivní péče a které vedly k úmrtí. Zatímco letos to bylo k 13. červnu 625 hospitalizací a 195 úmrtí, před rokem 667 a zemřelo 261 lidí. Loňské hodnoty jsou nejvyšší minimálně od roku 2010, odborníci ale upozorňují, že všechny případy nejsou hlášené.

Ve většině případů úmrtí jde o pacienty starší 60 let. Právě seniorům, chronickým pacientům a dalším oslabeným lékaři doporučují očkování. Je třeba ho opakovat každý podzim, protože vakcionologové vyrobí očkovací látku podle odhadovaných podtypů chřipky, které budou v populaci tu zimu kolovat.

Podíl chřipky mezi ostatními infekcemi označili odborníci za průměrný. "Během celé chřipkové epidemie byla cirkulace nechřipkových virů minimálně o deset procent vyšší než v předchozích sezonách," uvedl SZÚ.