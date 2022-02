Co jste ještě nevěděli o vitaminu D3?

Ačkoliv o vitaminu D3 se v poslední době často mluví, víte proč je právě tento vitamin klíčový a kde ho lze získat?

Jeho nejznámějším přírodním zdrojem jsou sluneční paprsky. Když nám sluneční svit chybí, může nastat problém. K čemu nám vitamin D3 v těle slouží a jak ho můžeme doplnit?

Proč ho potřebujeme a jak funguje?

Vitamin D se skládá z několika sloučenin, jehož nejdůležitější formou je právě vitamin D3. Ten v našem těle odvádí množství nenahraditelné práce. Kromě udržování minerální rovnováhy a fungování celého organismu působí také jako hormon, což znamená, že téměř všechny buňky a tkáně v lidském těle plní funkci receptoru a potřebují ho pro své správné fungování. Na rozdíl od jiných forem, například vitaminu D2, vitamín D3 nenajdeme v rostlinných zdrojích. Lidské tělo, až na výjimky, není schopno si vitamin D samo tvořit, proto je potřeba přijímat ho ze zdravé stravy nebo také formou doplňků stravy. V těle je nezbytný proto, že povzbuzuje činnost imunitního systému a umožňuje lepší vstřebávání a využití vápníků a fosforu. Díky tomu máme zdravé, silné kosti a vyvarujeme se riziku zlomenin.

Co se děje v těle, když chybí?

Nedostatkem vitaminu trpí v dnešní době stále větší procento populace. Je to hlavně proto, že lidé tráví stále méně času venku z důvodu kancelářských zaměstnání, přitom právě sluneční paprsky jsou nejpřirozenějším zdrojem vitaminu D. Pro zajímavost, pokožka musí být vystavena přímému slunečnímu svitu alespoň po dobu 15 minut, aby ho začala produkovat. U dětí se může nedostatek projevit vadným vývojem kostí, častými zlomeninami, krátkozrakostí, svalovou slabostí nebo poruchami spánku, u dospělých se pak projevuje nejčastěji oslabeným imunitním systémem, což souvisí s častými respiračními onemocněními, a dále také únavou, bolestí kostí, kloubů a svalů. Co ale dělat v zimních měsících, kdy je slunečního záření nedostatek?

Kde ho můžeme získat?

Vitamin D3 posiluje účinně imunitu v průběhu celého roku a dodává tělu potřebnou dávku jednoho z nejdůležitějších vitaminů. Do těla ho můžeme získat ze živočišných zdrojů. Najdete ho v rybách, jako je losos, tuňák či makrela, ve vaječných žloutcích, mléku, játrech nebo kaviáru. Těchto potravin však jen málokdy zkonzumujeme takové množství, aby se do těla doplnilo dostatečné množství. Pokud bychom ale jedli 200 g lososa denně, pokryli bychom tak denní potřebu vitaminu D. Proto se vyplatí doplnit vitamin D3 podpůrnými doplňky stravy. "Pokud se rozhodnete pro doplňky stravy, které je možné užívat každý den, poohlédněte se po takových, které obsahují vitamin C, vitamin D3, zinek a selen. Jedním z takto komplexních doplňků je například Preventan® Komplex ve formě cucavých tablet obsahuje i aktivní látku ProteQuine®, která vytváří v ústech bariéru proti virům a chrání před onemocněním," doporučuje Mgr. Barbora Grymová, farmaceutka a specialistka na imunitu.