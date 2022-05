Cukrovka jako zabiják vztahu? Diabetes může nepříjemně ovlivnit kvalitu sexu!

Počet diabetiků stále narůstá a ruku v ruce s epidemií cukrovky přibývá i párů, které pociťují negativní vliv tohoto onemocnění na jejich intimní soužití. Co mohou udělat pro to, aby zlepšili svůj sexuální život?

Zatímco na začátku 20. století cukrovka 2. typu prakticky neexistovala, dnes je na celém světě přibližně 537 milionů diabetiků. Jen v České republice onemocněním trpí asi milion pacientů, přičemž v drtivé většině případů se jedná o diabetes mellitus 2. typu. Dlouhodobě zvýšený cukr v krvi má negativní vliv na cévy a nervy, což způsobuje celou řadu zdravotních potíží od diabetické retinopatie přes problémy s ledvinami a kardiovaskulárním systémem až po neuropatii. A právě cukrovka může být příčinou, proč to začne "skřípat" i v intimním životě.

Jak cukrovka ničí intimní život?

U mužů s cukrovkou se může objevit erektilní dysfunkce, potíže s ejakulací či snížená vzrušivost, ženy diabetičky trpí sníženým libidem a citlivostí, poruchami orgasmu i bolestivým pohlavním stykem. Ke správné funkci pohlavních orgánů a vzrušení je totiž důležité prokrvení intimních partií, které může být vlivem cukrovky narušeno. Když se k tomu přidá poškození nervů, výsledkem je pak nechuť k sexu a bolestivost při pohlavním styku kvůli vaginální suchosti. Diabetes navíc vede k celkové únavě. Sečteno podtrženo: Cukrovka se snadno může stát zabijákem intimního života. "Vliv diabetu na sexualitu u žen je bohužel velmi negativní," potvrzuje sexuoložka MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D., FECSM.

Držte cukr na uzdě!

Alfou a omegou řešení jakýchkoliv zdravotních komplikací spojených s diabetem je držet cukr na uzdě a snažit se dosáhnout optimální hodnoty okolo 5,5mmol/l bez extrémních výkyvů. S tím se neodmyslitelně pojí zdravý životní styl, včetně dietních opatření, pravidelný pohyb, ale také relaxace a kvalitní odpočinek. A samozřejmě dodržování medikace doporučené diabetologem. Pokud i přesto problémy v sexuální oblasti přetrvávají, nevěste hlavu. "Jistě lze pracovat i v rámci diabetu na dobré péči o kvalitu sliznice, vhodné pH v pochvě, podpořit vzrušivost... Je na místě osobně se o tom pobavit se sexuologem," nabízí možnosti MUDr. Vrzáčková.

Přírodní oleogel pomůže s prokrvením intimních partií

Užitečným pomocníkem pro ženy s diabetem se může stát také přírodní oleogel Janell obsahující Visnadin, CBD, Myrcen a Ylang Ylang. Přípravek kompenzuje nedostatečnou sekreci vaginální sliznice a navíc prokrvuje intimní partie. "Nanáší se na intimní partie před pohlavním stykem. Kromě toho, že funguje jako báječný lubrikant, tak bylinky v něm obsažené působí velmi příjemně na oblast genitálu," popisuje sexuoložka Vrzáčková. Genitál se díky účinným látkám oleogelu prokrví a uvolní, což právě u žen, které mají problémy se suchostí nebo s bolestí, může podpořit přirozenou funkci, aby se svaly povolily. "Tím pádem ve chvíli, kdy je pánev zrelaxovaná, pustí do sebe snáz krev, která je zase důležitá pro lubrikaci a tak dále. V tomto ohledu vidím v přípravku velkou naději. Zároveň působí také protizánětlivě a trochu i proti bolesti. Žena může cítit tlak, ale ne bolest, která by ji limitovala a kvůli které do soulože nechce jít, anebo v ní nechce pokračovat," doplňuje Vrzáčková.

Co je ještě důležité?

Aby nebyla poševní sliznice zbytečně vysušována, nepoužívejte při mytí choulostivých partií běžné mýdlo, ale pouze speciální kosmetiku pro intimní hygienu s nízkým pH. Oslabená a méně prokrvená sliznice je náchylnější také k bakteriálním a kvasinkovým infekcím, může se objevit nepříjemné pálení a svědění. V takovém případě neváhejte vyhledat gynekologa. Důležitá je rovněž psychická stránka. "Abych mohla mít hezký sex a chtěla být sexuálně aktivní, potřebuji být v klidu, být dobře naložená, dostávat ty správné impulzy... A na tom všem se dá pracovat," uvádí Vrzáčková. K tomu je samozřejmě zapotřebí také spolupráce partnera. Je podstatné mít na zřeteli, že ženská sexualita, to není jen špička klitorisu, ale existuje celá řada erotogenních míst, jejichž stimulace působí vzrušení. Netlačte proto na pilu, dejte si načas, mazlete se, zkoušejte, co se vám oběma líbí, nebraňte se novým věcem nebo fantaziím za zavřenými víčky. Otevřená komunikace navíc může předejít spoustě zbytečných nedorozumění, které mohou vést k partnerským problémům nebo dokonce rozpadu vztahu. Abyste lépe našli nejlepší cestu, nebojte se navštívit ordinaci sexuologa, který vás může navést správným směrem...