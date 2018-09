Délka života žen? Vedou jižní státy, Češky zaostávají

Evropané se dožívají stále vyššího věku. Dokazuje to také žebříček průměrné délky života Evropanek, který sestavil britský server dailymail.co.uk. Velká Británie se však nečekaně propadla o několik příček a první tři místa obsadilo Španělsko, Francie a Itálie. Údajně je to vina nezdravého životního stylu Britek a z toho pramenící obezita. Češky na tom nejsou o nic lépe, za evropským průměrem zaostávají o rok a půl.

Zdraví žen ve Velké Británii se neustále zhoršuje. Potvrzuje to i fakt, že většina z nich umírá na rakovinu, srdeční onemocnění, mrtvici či diabetes. To jsou nejčastější příčiny smrti, které způsobuje kouření, nadměrné pití alkoholu a konzumace nezdravého jídla. Průměrná britská žena se dožívá třiaosmdesáti let, čímž zaujímá 18. místo z celkem 28 zemí.

"Velmi nás znepokojuje, že jsme až ve druhé polovině žebříčku a předběhlo nás tolik zemí. Příčinou je nezdravá strava, která způsobuje obezitu a má za následek rakovinu prsu. Takže jedinou cestou je zlepšení životního stylu našich žen," vysvětluje John Newton z vládní organizace Public Health England (PHE), která podporuje zdraví obyvatelstva.

Nedostatek sportu

Muži si vedou o něco lépe. V podobném žebříčku zaujímají desáté místo a jejich průměrná délka života je devětasedmdesát let. Britkám tak v tuto chvíli skutečně hrozí, že budou čtvrtinu svého života ve špatném zdravotním stavu. Žebříček navíc vyšel pouze čtyři dny poté, kdy Světová zdravotnická organizace zveřejnila, že se čtyři z deseti žen nevěnují žádné sportovní aktivitě a vážně tak ohrožují své zdraví.

Průměrný délka života žen v Evropské unii je podle žebříčku 83,6 let a v České republice ještě o rok a půl méně, tedy 82,2. Poslední místa obsadilo Bulharsko, Rumunsko či Maďarsko. Slovenky se umístily na 24. místě a průměrně se dožívají přibližně osmdesáti let.