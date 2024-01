Den ochrany osobních údajů. Ve zdravotnictví jsme pořád na začátku

28. leden je dnem ochrany osobních údajů. V roce 1981 k tomu přijala Rada Evropy historicky první zákonodárný dokument. Do té doby nic podobného žádný stát ani instituce nekontrolovaly. Ve zdravotnictví je i dnes Česko stále téměř na startu, většina dat jde pořád přes papír, digitalizace vázne.



"Výměna zdravotnických údajů o pacientech mezi lékaři a lékařskými zařízeními je stále neefektivní a mnohdy na papíře, ochrana osobních údajů není garantovaná. Elektronizace a digitalizace procesů a zobrazovacích metod je však základním pilířem efektivního zdravotnictví," říká technický ředitel české společnosti OR-CZ Jan Kelča.

Úmluva o ochraně osob před 43 lety se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů se stala vzorem a inspirací pro další navazující zákony, které tuto oblast formovaly, včetně obecného nařízení. Den ochrany osobních údajů si evropský kontinent oficiálně připomíná již od roku 2007.

Zpracování velkých objemů osobních údajů firmami a státem doprovázelo stále více úniků a zneužití těchto dat, což mohlo kromě relativně drobných nepříjemností přinášet i zásadnější dopady na životy lidí.



GDPR hodně změnilo, nové nástroje fungují ve zdravotnictví

Ochrana osobních údajů, kterou nyní vymáhá Evropská unie pod zkratkou GDPR, se stala v posledních letech důležitým tématem, a to hlavně kvůli prudkému nárůstu moderních technologií. EU přijala obecné nařízení GDPR v roce 2018.

To mění způsob, jakým se společnosti zabývají osobními údaji svých zákazníků a zaměstnanců. Jednou z nejdůležitějších oblastí ochrany osobních dat je zdravotnictví. Příkladem nástroje pro bezpečné a adresné zasílání dat v této oblasti je platforma s příznačným názvem Dr.Sejf.

"Odesílatel musí znát člověka, kterému data posílá, je tam dvoufaktorové ověření, šifrovaný odkaz zaslaný do e-mailové schránky a pin zaslaný na mobil adresáta. Může jít o přenos jak mezi pacienty a lékaři, tak jen mezi lékaři. Služba má více než 50 000 uživatelů a projde jí více než 1500 odeslaných vyšetření denně. Lékaři již nemusí hazardovat s citlivými daty svých pacientů. Dalším příkladem je nová síť pro výměnu zdravotnické dokumentace mDEX, kde může data bezpečně sdílet každý, kdo je do systému napojený," říká Jan Kelča.