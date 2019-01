Příliš času u tabletu může zpozdit vývoj dítěte

Tráví-li batolata hodně času u tabletů a podobných elektronických zařízení s obrazovkami, může to zpozdit jejich vývoj v oblasti mluvení a socializace. Tvrdí to alespoň kanadská studie, která na základě dotazování matek zkoumala takřka 2,5 tisíce dvouletých dětí. S odkazem na jejich studii přišly se zprávou servery BBC a The Independent.

Matky byly zpovídány mezi lety 2011-2016 ohledně užívání tabletů a podobných zařízení jejich dětmi. Následně se výzkumníci ptali na dovednosti a celkový vývoj dítěte, a to ve dvou, třech a pěti letech.

Do času stráveného u obrazovek zahrnuli jak televizní programy, filmy a různá videa, tak i videohry či jen prosté hraní si na tabletu nebo mobilu. Ve dvou letech to bylo kolem 17 hodin týdně, ve třech už dokonce 25 hodin. V pěti letech celkový čas klesl na 11 hodin, zejména proto, že děti začaly chodit do školy (v Kanadě začíná základní škola v pěti letech, pozn. redakce).

"Tato studie zkoumala výsledky vývoje v kritickém období růstu a dozrávání dítěte a odhalila, že doba strávená u obrazovek může ovlivnit schopnost dítěte optimálně se rozvíjet," napsal ve svém závěru v odborném časopise Jama Pediatrics tým kanadských psychologů.

V době, kdy začaly děti chodit do školy, se u čtvrtiny z nich ukázal určitý stupeň nedostatečného nebo zpožděného vývoje jazyka, komunikace, motorických dovedností a sociálně-emocionálního zdraví, prozradila vedoucí studie doktorka Sheri Madigaová z univerzity v Calgary.

Vědci neprokázali, že by děti s vrozenou vývojovou vadou trávily u obrazovek více času jen proto, že si rodiče nedokážou jiným způsobem poradit s jejich problémovým chováním. Experti v Kanadě i USA apelují na rodiče, aby své děti k obrazovkám vůbec nepouštěli alespoň před dovršením 18 měsíců věku.

Autoři studie tedy rodičům doporučují, aby dětem čas strávený u obrazovek kontrolovali a zejména se ujistili, aby činnost na obrazovkách nezasahovala do situací, kdy s dítětem jednají tváři v tvář.