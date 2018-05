Zakázat dětem internet je forma zneužívání. Brání jim to v rozvoji

Už několik let se napříč různými výzkumy vede debata o tom, zdali by rodiče měli omezovat svým dětem přístup na internet a regulovat jim čas strávený na mobilech, počítačích či tabletech. Anebo naopak jestli jim mají nechat "volnou ruku", jelikož jde o nástroje, které jim pomáhají v rozvoji po edukační stránce. Sociolog Ellis Cashmore se nyní staví na stranu edukace. Zakázat dětem přístup na internet je podle něj zneužívání rodičovské autority. Zprávu uvedl britský server The Independent.

Někteří tvrdí, že hodiny strávené každý den na zařízeních s internetovým připojením dětem škodí v jejich celkovém duševním rozvoji. Jiní ale stojí na opačné straně: internet obhajují a vnímají ho jako vhodný nástroj pro vývoj dítěte.

S tím souhlasí i britský sociolog Ellis Cashmore, jenž ve své knize Screen Society doslova píše, že "zakazování internetu dětem se prakticky rovná zneužívání". Věří, že na obrazovkách (mobil, počítač, tablet...) se děti mohou také věnovat různým off-line aktivitám, které jim pomáhají ve vývoji.

Výzkumníci z Teesside University v Middlesboroughu a University of South Australia v Adelaide nashromáždili data z celkem dvou tisíc dotázaných uživatelů internetu. Z výsledků jim vyplynulo, že způsob, jakým využíváme mobily, počítače, tablety a podobně, sebou nenese pro děti tak velká rizika, jak se obecně předpokládá. Naopak přináší různé vzdělávací a sociální výhody.

S tím se ztotožňuje i Cashmore. "Představte si, že rodiče přestanou dětem číst, ony se přestanou bavit s ostatními dětmi nebo přestanou spolu hrát různé naukové hry, přestanou kreslit, vybarvovat, tančit... Všechny tyto věci děti dělají, když používají obrazovky. Pokud jim rodiče zabrání v takových off-line aktivitách, mohou být obviněni z určité formy zneužití, protože by by tím zablokovali vývoj dítěte," prohlásil profesor sociologie na Astonově univerzitě v Birminghamu.

Závislost? Kdepak...

Děti podle něj vyrůstají v době, kdy nás všude a neustále obklopují počítače a různé obrazovky, a pokud se jim budou vehementně vyhýbat, může to vést k určité deprivaci. "Obrazovky jsou součástí jejich reality. Zbavit je příležitosti dospět je dozajista aktem zneužívání," míní sociolog.

Nejčastějším argumentem rodičů, kteří dětem různá digitální zařízení zakazují, je, že na nich vzniká závislost. To ale Cashmore považuje za mylnou představu. "Potenciálně můžeme být závislí na čemkoli: čokoládě, sexu, žehlení... Ale tohle není závislost. Věnujeme se našim obrazovkám ne proto, že jsme na nich závislí, ale proto, že nám přináší radost. Je to odměňující činnost," uzavřel.