Duševní pohoda je důležitá. Optimisté žijí déle, tvrdí vědci

Optimisté žijí déle než pesimisté a je u nich vyšší pravděpodobnost, že se dožijí 85 let a více. Přišli s tím vědci z Bostonské univerzity, kteří analyzovali data ze dvou předchozích studií. Své závěry publikovali v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Informoval o tom server The Guardian.

"Mnoho znaků ukazuje na to, že dlouhověkost je většinou spojena s delším rozpětím dobrého zdravotního stavu a životem bez nějakého zdravotního postižení. Naše závěry zdůrazňují, že kultivováním psychosociálních aktiv, jako je optimismus, můžeme podpořit zdravé a odolné stárnutí," řekla vedoucí studie Lewina Leeová z lékařské fakulty na Bostonské univerzitě.

První studie, již bostonští vědci analyzovali, zahrnovala necelých 70 tisíc zdravotních sester s průměrným věkem 70 let. Sledovány byly od roku 2004 do roku 2014. Druhá studie rozebírala optimismus u mužů s průměrným věkem 62 let, a to mezi lety 1986 až 2016.

Studované ženy byly rozděleny do čtyř skupin podle toho, jaké "skóre optimismu" jim vědci naměřili. Následně porovnali délku života mezi jednotlivými skupinami, přičemž brali v potaz také další důležité faktory jako věk, rasu, vzdělání, deprese a další případné zdravotní problémy. Výsledky ukázaly, že nejoptimističtější skupina měla životnost delší o téměř 15 procent než skupina, jež byla nejméně optimistická.

Podobné výsledky vzešly i ze druhé studie, která zkoumala muže. Ti nejpozitivnější měli průměrně život delší o 11 procent než ti nejméně optimističtí. Vysoký optimismus jak u žen, tak i u mužů nebyl spojen jen s delší životností, ale také s mimořádnou dlouhověkostí, tedy dosažením věku 85 let a více. Jakmile vědci vzali v potaz péči o vlastní zdraví, prokázalo se, že ta nejvíce optimistická skupina žen měla oproti té nejméně optimistické až o 20 procent vyšší pravděpodobnost toho, že se tak vysokého věku dožije.

Studie však upozorňuje, že většina účastníků byli běloši s vyšším socioekonomickým statusem. Je tedy zapotřebí dalšího výzkumu, který zjistí, zdali stejné výsledky budou platit i u jiných skupin.

K výsledkům se vyjádřila psycholožka Catherine Hurtová z Londýnské univerzity. Podle ní studie podtrhla důležitost duševní pohody v kombinaci se zdravým fyzickým stavem, což vede ke dlouhému a zdravému životu. "Kromě vzdělávání a povzbuzování lidí k tomu, aby udržovali rovnováhu mezi zdravou stravou a cvičením, bychom měli rovněž zdůrazňovat důležitost duševního zdraví a optimismu. Optimistický náhled se jeví jako klíčová součást zdravého životního stylu," komentovala závěry výzkumu.