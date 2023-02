Jak v době chřipek a covidu posilovat přirozeně imunitu? No přeci čajem s medem!

Posílení imunity se sice řeší a opakuje každou zimu, a poslední roky je to téma obzvláště důležité. Lékárny a výrobci doplňků stravy na imunitu asi mají dost napilno, lidé však často zapomínají, že na imunitu má velký vliv zejména to, co jíme a také pijeme. Pokud sobě či dětem rádi sladíte čaj, není jednodušší cesty než přejít z cukru na med. Jednak se tak zbavíte jednoho zdroje nadbytečných kalorií, ale hlavně budete přirozenou cestou pravidelně posilovat obranyschopnost organismu.

Ochranný medový štít v jedné lžičce

"Dáš si čaj?" Každý z nás tuto větu zná. K snídani, na svačinu, na návštěvě nebo při pracovním jednání. Tento oblíbený horký nápoj pijeme často a ve všemožných podobách - černý, zelený, bílý, ovocný, s mlékem... A teď si představte, že byste si do něj pokaždé přidali lžičku medu. Uděláte tím pro své tělo obrovskou službu. Med je totiž bez přehánění takový univerzální všelék, který obsahuje všechny látky potřebné k udržení života, včetně enzymů, flavonidů, vitaminů a minerálů. Je to přírodní potravina, která rovněž obsahuje "pinocembrin", což je antioxidant spojený s lepším fungování mozku.

Přírodní léčba pro dnešní dobu

Med je ideální dar z přírody právě pro dnešní zdravotně velmi rozjitřenou dobu. Draslík, který je v medu obsažen, pomáhá při chřipce a snižuje horečku, jelikož vyvolává pocení a usnadňuje vykašlávání hlenů. "Med je skvělým pomocníkem jak při prevenci, tak při samotné léčbě širokého spektra nemocí. Obsahuje optimální poměr bílkovin a minerálních látek, vitaminů, železa, kalcia, fosforu a rostlinných silic, které jsou nezbytné pro správný chod imunitního a trávicího systému. Působí antisepticky, protizánětlivě, posiluje oběhovou soustavu a srdce, brání onemocnění dýchacích cest a horečnatým onemocněním," vysvětluje Milan Špaček, medový someliér ze společnosti Medokomerc.

Vhodný i pro dietáře

Někdo by mohl namítnout, že med je přeci velmi sladký, dokonce sladší než cukr! To je pravda, a proto ho také nepotřebujete tolik jako cukru, ale mnohem méně, navíc med neobsahuje sacharózu (tzv. řepný cukr). Tu při slazení cukrem naše lidské tělo nejdříve metabolicky štěpí na fruktózu a glukózu. Teprve poté jsou tyto jednoduché cukry využity v lidském těle. Při použití medu jako sladidla toto pro tělo namáhavé metabolické štěpení odpadá. Lžička medu do čaje nebo také do kávy vám určitě kila nenažene.

Jak se nezapatlat?

Leckdo může namítnout, že s medem je slazení pracnější a také snadno ukápne kapka někam jinam. Na to máme jednoduchou radu. Nejjednodušší je použít dávkovač s lučním medem (např. Medokomerc), kterým nic nezapatláte, nebo třeba známého "medvídka Medíka", kterého mají v oblibě zejména děti.