Jak žít déle a ve zdraví stárnout

Nikdy není příliš pozdě na to, abychom se pokusili zvýšit své šance na dlouhý život prožitý v duševní i tělesné pohodě. Zde je několik rad, jak toho dosáhnout, píše italský deník Corriere della Sera.

Cvičení pomáhá udržet si mladší srdce. Abychom si zachovali po celý život zdravé srdce, je vždy dobře již od mládí vyvíjet pravidelnou fyzickou aktivitu. Ale není nikdy pozdě. Studie z posledních let ukázaly, že můžeme učinit hodně pro naše srdce, i když začneme s fyzickou aktivitou ve středním věku. Šest let pravidelného cvičení stačí k tomu, aby se o třetinu snížilo riziko srdeční nedostatečnosti.

Udržujte dobré vztahy s okolím a věnujte se sexu. Pěstování sociálních vazeb je spojeno s pozitivními emocemi a nese s sebou četný užitek pro zdraví. Nevzdávejte se sexu. Studie prokázaly, že lidé, kteří i ve stáří zůstávají sexuálně aktivní, žijí déle. Sex přispívá k uvolňování oxytocinu, jednoho z hormonů štěstí, snižuje stres a krevní tlak a lépe se po něm spí.

Chcete-li žít déle, musíte odpočívat a spát. Spánek regeneruje, chrání imunitní systém a pomáhá předcházet Alzheimerově chorobě. Dospělí by měli spát sedm až osm hodin. Studie prokázaly, že nedostatek spánku souvisí s výskytem obezity, srdečních chorob a depresí. Také chronický stres zvyšuje riziko infarktu a mrtvice. Studie Kalifornské univerzity ukázala, že ženy, které byly chronicky vystaveny stresu, měly výrazně nižší hladinu hormonu, který je zřejmě zapojen do procesu stárnutí, než ty, které žily spokojeněji.

Tenis prodlužuje život

Choďte rychle a neseďte. Každodenní rychlá procházka by měla být pravidlem. Jestliže celý den sedíte, může to vést k mnoha komplikacím, jako je degenerace svalů, problémy s nohama či zpomalení mozkových funkcí. Bohužel dnes to jsou právě mladí lidé, kdo většinu času sedí. S tím souvisí nadváha a obezita.

Choďte na preventivní prohlídky. Ty mohou život prodloužit, protože mohou včas odhalit nemoc, zvláště pokud jde o nádory. Zachytí rovněž vysoký cholesterol, cukrovku či vysoký krevní tlak.

Hrajte tenis, neboť prodlužuje život. Studie realizovaná na 80 tisících osobách, kterou zveřejnil British Journal of Sport Medicine, ukázala, že tenis, ale i badminton či squash snižují riziko úmrtí o 47 procent. Jedna dánská studie hovoří o tenisu jako o elixíru života.

Podle četných vědeckých výzkumů může "inteligentní" omezení přísunu kalorií zpomalit proces stárnutí a pomáhat imunitnímu systému. "Náš organismus velmi dobře toleruje omezení v jídle i půst," vysvětluje profesor Stefano Erzegovesi z nemocnice Svatého Rafaela v Miláně. "Odlehčení našeho jídelníčku oživuje genetické mechanismy, které používali naši dávní předci, aby přežili období nedostatku. Geny, které se takto aktivují, jsou stejné jako ty, které regulují proces stárnutí. Působí dvěma způsoby: redukují zánětlivost a aktivují faktory růstu a obnovy buněk," říká. Stačí jednodenní půst a v mozku se vytvoří nové neurony a náš organismus zaujme pozici sebeobrany: zlepšuje imunitní reakce, zpomaluje růst nádorů (alespoň u myší), snižuje zánětlivost.

Hydratujte pleť, aniž byste ji poškodili, a dodávejte jí nezbytnou výživu. Správná hydratace, ať už pomocí peelingu nebo dodáváním molekul jako je kolagen či kyselina hyaluronová, je základem pro vypjatou a zářivou pokožku bez vrásek.

A samozřejmě jezte zdravě, dávejte přednost středomořské dietě a čerstvým produktům, průmyslově zpracované pokrmy omezujte. Nezapomínejte dostatečně pít, především vodu, a omezte alkoholické nápoje. Dobré je také dopřávat si trochu kofeinu, ale jen v kávě.