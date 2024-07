Kolotoč myšlenek, nervozita, neschopnost se soustředit a start na první našlápnutí? Už nevíte, co s tím?

A navíc, když po náročném dni ulehnete do postele, ale zasloužený odpočinek se hned tak nedostaví. Hlavou se honí vtíravé myšlenky, obavy i nesplněné úkoly. Když pak ráno zazvoní budík, jste snad ještě unavenější než večer. Jen mozek si dál jede to své a nanovo roztáčí nepříjemný kolotoč myšlenek. Je na čase ho trochu přibrzdit a "hodit" ho do klidu.

Starosti čas od času doženou každého z nás. Nejčastěji nás trápí problémy s prací, penězi nebo rodinou. Jenže zatímco někdo je bez většího problému ustojí, u citlivějších osob mohou přerůst až v nepříjemné, nadměrné pocity úzkosti, kterých není vůbec snadné se zbavit.

Vznikají totiž z nepřiměřené reakce centrálního nervového systému. Mezi nervovými buňkami probíhá najednou více signálů než obvykle a dochází k jejich nadměrné stimulaci. V důsledku toho se v hlavě roztáčí kolotoč neodbytných myšlenek, což je jeden z hlavních příznaků úzkosti.

Jaké jsou ty další?

• neustálé obavy, často neopodstatněné

• neschopnost soustředit se, roztěkanost

• neustálý vnitřní neklid a napětí

• špatná nálada, podrážděnost

• nespavost

• svalové napětí

• bušení srdce, bolesti na hrudi

• pocity, že se nemůžete pořádně nadechnout

• bolesti hlavy nebo dokonce zad

• zažívací problémy

Je vám to povědomé? Pak zpozorněte a začněte problém řešit. Tyto příznaky mají negativní vliv nejen na vaši psychickou stránku, ale postupně devastují i tu tělesnou. Proto se můžete potýkat i s nadměrnou únavou, migrénou nebo horší imunitou, ale časem také s vyšším rizikem vzniku kardiovaskulárních chorob.

Co dělat pro návrat k normálnímu životu?

Musíme se s úzkostí naučit pracovat. Kromě doporučované změny životního stylu ve smyslu častější relaxace a odpočinku, procházek, cvičení nebo pravidelného a zdravého jídelníčku existují i léky, které do boje proti úzkosti vytáhnou s relativně rychlým účinkem. Nelekejte se, nemusí jít hned o léky na předpis. V lékárně jsou volně k dostání i léky přírodního původu, přesto s vědecky ověřenou účinností.

Lékům rostlinného původu se říká fytofarmaka a jedním takovým, který podle klinických studií pomáhá mírnit nadměrnou stimulaci nervových buněk, a tím i krotit úzkost, je lék Lavekan. Jde o přírodní anxiolytikum (lék k léčbě úzkosti), které sází na tisíciletími prověřenou bylinku. K léčbě úzkosti využívá osvědčené síly bylinky, která mimo jiné dokonale uvolňuje mysl, zklidňuje nervový systém, usnadňuje usínání, zmírňuje bolesti hlavy, zlepšuje náladu a působí jako přírodní antidepresivum. Jde o levanduli lékařskou (Lavandula angustifolia).

Patentovaný esenciální olej z ní je do léku Lavekan dávkován v ideálním množství. Byl vyvinut a je vyráběn v Německu předním světovým výrobcem fytofarmak (léků rostlinného původu) Schwabe Pharmaceuticals, který se pomocí z přírody zabývá už 150 let. Navíc dle provedených klinických studií není návykový, nezpůsobuje únavu ani ospalost, nemá interakce s jinými léky a je dobře snášen. Lze jej zakoupit bez lékařského předpisu v kamenné nebo on-line lékárně.

K vypnutí kolotoče myšlenek a zmírnění úzkosti stačí mnohdy jedna tobolka denně, ideálně večer před spaním. Tak proč se dál nechávat připravit o radost ze života a kvalitní spánek?

Kdy vyhledat pomoc lékaře?

• Vaše obavy a úzkosti se už vymykají vaší kontrole.

• Trpíte třemi a více příznaky úzkosti.

• Vaše potíže jsou dlouhodobé (6 a více měsíců).

• Vaše potíže se nelepší ani po měsíci léčby.

Lavekan je léčivý přípravek s obsahem levandulové silice k léčbě přechodných úzkostných nálad. K vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.