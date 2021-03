Komora je proti snaze umožnit zásilkový výdej léků na předpis

Česká lékárnická komora se ostře ohradila proti poslanecké snaze umožnit zásilkový výdej léků na předpis. Komora ve čtvrteční tiskové zprávě uvedla, že jde o "kanibalizaci" standardních lékáren. Hlavní předkladatelé pozměňovacího návrhu, bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a Patrik Nacher (oba ANO), ale poukazují ve zdůvodnění na to, že lékárenství se mění a počet členských států Evropské unie umožňujících zásilkový výdej léčiv vázaných na předpis roste.

Lékárenská komora uvedla, že autoři úpravy zařizují pro "e-shopy hrající si na lékárny" podmínky pro "kanibalizaci kamenných lékáren". "Cílem není nic jiného než pomoci velkým hráčům monopolizovat výdej léčivých přípravků na úkor všeobecně dostupné lékárenské péče pokrývající rovnoměrně území České republiky," uvedla.

Komora se tvrdě opřela i do Vojtěcha. V době, kdy byl ministrem zdravotnictví, podle ní nevyřešil ani jeden z problémů lékárenství a nyní chce prosadit "čistě obchodnický zájem".

Předkladatelé zdůvodňují pozměňovací návrh i pandemií covidu-19 a vyzdvihli v souvislosti s ní význam elektronického receptu. "O co jednodušší bylo získat elektronický recept, o to paradoxně složitější mohlo, a i do budoucna může, pro některé pacienty být tento lék si vyzvednout v lékárně," uvedli. Proto by i Česko mělo uzákonit zásilkový výdej léků na předpis, ale za přísných podmínek s důrazem na bezpečnost pacienta, dodali.

Pozměňovací návrh by se mohl dostat do novely, která se týká léčebného konopí. Má zavést licence pro dodavatele s cílem, aby bylo konopí levnější a dostupnější. Lékaři je navíc budou moci předepisovat i elektronicky. Předloha je nyní před druhým čtením.

Obdobná Nacherova úprava byla ve hře už předloni v červnu, kdy Sněmovna schvalovala novelu o hrazení léčebného konopí ze zdravotního pojištění. Tehdy pozměňovací návrh o zásilkovém prodeji léků na předpis zamítla. Nacher poukazoval na požadavky lidí se zdravotním postižením. V současnosti si lidé mohou nechat poslat jen volně prodejné léky.