Lidé kouří marihuanu už 2500 let, odhalil archeologický nález

Lidstvo kouří marihuanu mnohem déle, než jsme si mysleli. Dokazuje to nejnovější objev v pohoří Pamíru v Západní Číně. Archeologové tam na hřbitově starém dva a půl tisíce let našli v rituálních dřevěných nádobách stopy psychoaktivní látky v marihuaně - THC. Informovaly o tom servery The New York Times (NYT) a The Independent.

Lidé nejspíš kouřili marihuanu, protože si mohli myslet, že s pomocí psychoaktivního kouře dokážou komunikovat s božstvem nebo v tomto případě s mrtvými, uvádí studie publikovaná v časopise Science Advances.

Rostliny konopí pěstovali lidé ve východní Asii už čtyři tisíce let před naším letopočtem, a to kvůli olejnatým semenům a vláknům. Dřevěné nádoby nesoucí stopy THC jsou však prvním důkazem toho, že marihuanu mohli rovněž kouřit.

Výzkumníci našli hned deset nádob na osmi hřbitovech, do kterých se pokládaly hladké bílé a černé kameny nahřáté z ohniště. Na ně pak lidé sypali listy marihuany, jež měla vyšší obsah THC než současná konopí. Je tak zjevné, že pěstovali specifické odrůdy.

Stonky a semena konopí už archeologové našli dříve na několika pohřebištích v Eurasii, nové důkazy z pamírských hřbitovů však ukazují na ještě přímější spojení mezi rostlinou a samotným rituálem kouření. "Nalezení silných psychoaktivních látek v laboratorních testech je pro nás klíčovým zjištěním," potvrdil pro NYT odborník na historii kanabisu Mark Merlin z University of Hawaii.

"Naše studie naznačuje, že kouření marihuany a specifických odrůd konopných rostlin se silnou produkcí psychoaktivních látek bylo kulturní tradicí, která se dál šířila v rámci výměnných obchodů na Hedvábné stezce," uvedl vedoucí výzkumu Robert Spengler z Institutu Maxe Plancka pro dějiny lidstva.

"Dnešní pohled na marihuanu se mezi jednotlivými kulturami značně liší. Je ale jasné, že tahle rostlina má dlouhou historii, co se týče jejího kouření nebo léčebných či rituálních činností."

Hérodotos měl pravdu

Podle serveru National Geographic by tento objev by mohl potvrdit tvrzení Hérodotose v jeho textu Dějiny, který sepsal v pátém století před naším letopočtem. V něm psal o tom, jak se kočovný kmen Skytů žijící u Kaspického moře po pohřbení svých blízkých očišťoval kouřem z konopí. "Skytové produkují takové výpary, že by je žádná řecká lázeň nepřekonala. Z této parní lázně kvílí radostí," napsal tento antický historik.