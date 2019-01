Marihuana může teenagerům změnit mozek, alkohol je však škodlivější

Vykouří-li teenager alespoň jednou v životě marihuanu, může to změnit jeho strukturu a objem mozku. Zjistili to vědci ze Swinburne University v Melbourne, kteří své závěry publikovali v časopise Journal of Neuroscience. S odkazem na jejich studii o to informoval server abc.net.au.

U dlouhodobějšího užívání marihuany potvrdila v minulosti změnu mozku řada studií. Tahle australská studie je však první svého druhu, která zkoumala důsledky omezeného užívání marihuany.

Vědci zkoumali 46 čtrnáctiletých teenagerů z Irska, Anglie, Francie a Německa, kteří užili marihuanu jednou nebo dvakrát v životě. Studie porovnávala objem šedé hmoty v mozku u účastníků a u lidí, kteří naopak marihuanu nikdy nekouřili. Výsledky ukázaly, že ti, kteří konopí užili, měli větší část šedé hmoty v místech mozku, která jsou spojena s emočním zpracováváním a pocity euforie.

"Zvětšení objemu je pozoruhodné, protože studujeme teenagery. Během dospívání totiž obvykle šedou hmotu v mozku ztrácíme. Části mozku, jež nejsou používány, se postupně vytrácí a spojení mezi jednotlivými částmi je pak silnější," řekla vedoucí studie doktorka Catherine Orrová.

Vědci nicméně nedokážou s jistotou říci, zdali tyto změny mají nějaký negativní účinek na chování člověka. Studie, které zkoumaly účinky marihuany na zvířatech, prokázaly jisté změny v mozku, u teenagerů se to ale zjišťuje hůře.

Tahle studie brala v potaz také několik proměnných: socioekonomický status, pohlaví, pití alkoholu a kouření cigaret. Vědci tedy nemohou s jistotou potvrdit, že za změnami v mozku stojí právě marihuana, neboť takové účinky může mít i alkohol a nikotin. Orrová dokonce sdílí názor, že alkohol je více neurotoxický než marihuana, takže je pro náš nervový systém škodlivější.

Vyšší úroveň úzkosti

"Vzorky u adolescentů, kteří užívali konopí, ukázaly vyšší úroveň úzkosti. Byly tam také menší deficity v psychomotorické rychlosti, avšak stále se to pohybovalo v normálním rozmezí," uvedla Orrová s tím, že někteří lidé jsou na změny šedé hmoty v mozku náchylnější než jiní. Objasnit to však její tým nedokázal.

Závěrem dodala, že uvedená zjištění by rozhodně neměla zastavit pokusy o legalizaci marihuany. "Význam této studie spočívá v tom, že toho z této oblasti víme stále málo," uzavřela.