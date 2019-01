Mladí lidé podceňují své astma, více je zajímá jejich finanční situace

Mladí lidé berou astma na lehkou váhu a podceňují jeho nebezpečí. Vychází to z nového britského výzkumu Asthma UK, který kontroloval více než deset tisíc lidí trpících zánětlivým onemocněním plic. S odkazem na studii o tom informoval server Daily Mail.

Dnešní mileniálové mají největší pravděpodobnost astmatického záchvatu z těch lidí, kteří trpí nějakým zánětlivým onemocněním, ukazují výsledky studie. Ta totiž zjistila až u 67 procent pacientů ve věku od 18 do 29 let, že nedbají na základní péči o svůj stav.

Experti upozorňují, že astmatický záchvat může být smrtící, mladí lidé ale na to neberou příliš velký zřetel. Před upřednostňováním svého zdraví se totiž více zajímají o svou finanční situaci a hledání dobrého bydlení.

"Mileniálové jsou ze všech věkových skupin nejhorší, co se týče zdravotní péče o astma. Důsledkem toho v minulém roce bylo, že tisíce z nich potřebovalo nutnou zdravotní péči, aby nebyli vystaveni riziku astmatického záchvatu. Tomu se dalo předejít, pokud by dbali o svou základní péči," tvrdí Samantha Walkerová, ředitelka instituce Asthma UK.

Kolem 34 procent lidí ve věku od 18 do 29 let dokonce uvedlo, že v minulém roce mělo naléhavý případ astmatu a museli to řešit návštěvou pohotovosti. To je dvojnásobně tolik, co u lidí nad 60 let. "Národní zdravotní služba (NHS) musí začít využívat technologie jako hlavní pilíř k léčbě astmatu, aby se do toho zapojila i mladá generace. Například by mohlo jít o inteligentní inhalátory, jak už NHS ve svém dlouhodobém plánu slibovala," říká doktorka Walkerová.

Inteligentní inhalátory sledují, jak často a jak účinně bere pacient své léky na astma. Inhalátor je propojen s aplikací v mobilním telefonu, kde si člověk může ověřit veškeré informace o svém stavu. Ne všichni doktoři to ale svým pacientům nabízejí. Podle expertů to je přitom ideální nástroj pro ty, kterým hrozí nejvyšší riziko astmatického záchvatu.

Výzkum dále tvrdí, že Ve Velké Británii zemřou každý den na astmatický záchvat tři lidi. Každý šestý astmatik si pak neuvědomuje, že je jeho zdravotní stav vážný.