Nejrozsáhlejší studie na světě odhalila, co dýcháme doma i v práci

Dvě třetiny zemí zaznamenaly v roce 2022 vyšší znečištění látkami PM2,5 ve vnitřních prostorách než venku. Nejvíce znečištěné ovzduší v interiéru je během zimy a pokud jde o část dne, ve většině zemí je v místnostech nejhorší vzduch mezi 18. hodinou a půlnocí, což se shoduje s dobou, kdy jsou obvykle lidé ve svých domovech. To jsou jen některé poznatky, které představila společnost Dyson ve své unikátní studii Global Air Quality Connected Data.

Projekt zkoumal údaje o kvalitě vzduchu v interiéru z více než 2,5 milionu připojených čističek vzduchu Dyson používaných v letech 2022 až 2023. Jedná se proto o nejrozsáhlejší studii svého druhu! Z velkého množství nasbíraných dat se zaměřuje studie na dva typy znečišťujících látek. Prvním typem jsou PM2,5, tedy pevné částice o průměru 2,5 mikrometru. Představte si, že typický lidský vlas má průměr přibližně 70 mikrometrů. To znamená, že tyto částice jsou pouhým okem neviditelné, ale přitom je můžete vdechovat. Mohou vznikat například při vaření, spalování dřeva, vytápění plynem, ale může jít i o drobné alergeny, jako jsou částice pylů, zvířecí srsti či prachu.

Majitelé čističek díky aplikaci vidí, co dýchají

Zajímavé informace získané během studie Global Air Quality Connected Data jsou důležité nejen pro vědce, ale i pro všechny lidi. "Nabýváme tím znalosti, jež nám umožňují konstruovat stále lepší přístroje, jež problémy znečištění vzduchu řeší. Na individuální bázi jsou tato data zpětně sdílena díky aplikaci MyDyson v reálném čase a prostřednictvím měsíčních zpráv. Pomohou majitelům přístrojů lépe porozumět kvalitě vzduchu, který dýchají," vysvětluje Matt Jennings, technický ředitel pro péči o životní prostředí společnosti Dyson.

Nejvíc jsou domácnosti znečištěny v zimě

Studie ukázala, že ve většině zemí je uvnitř budov vyšší koncentrace znečištění částicemi PM2,5 než venku. Přitom v interiérech pobýváme až 90 % času, ať už jsme doma, v práci nebo během volnočasových aktivit. Nejvíce znečištěným obdobím je celosvětově zima. V České republice byly nejvyšší hodnoty naměřeny v březnu (19,64 μg/m³), nejčistší vzduch v českých domácnostech byl naopak v červenci (7,6 μg/m³).

Roční průměry ve vnitřních prostorách překračují doporučenou hodnotu WHO

Světová zdravotnická organizace WHO doporučuje, že by průměrná roční hodnota PM2,5 měla činit 5 µg/m3. Ve všech sledovaných zemích byl ale tento limit překročen a v některých státech dokonce mnohonásobně! V Indii byly hodnoty 11krát vyšší, v Číně 6krát, v Turecku a SAE 4krát. Také v České republice byla tato hodnota překročena, ale ne tolik výrazně jako v jiných částech světa. Průměrná hodnota PM2,5 v českých domácnostech byla 13,11 μg/m³.

Těkavé organické látky "zamořují" evropské domácnosti

Kromě zmíněných pevných znečišťujících látek PM2,5 se výzkum společnosti Dyson zaměřoval také na těkavé organické látky (VOC). Jedná se o plynné znečištění včetně benzenu a formaldehydu. Tyto látky se mohou uvolňovat při činnostech, jako je úklid nebo vaření, ale třeba také z deodorantů a tělových sprejů, svíček, nábytku a jiného vybavení domácnosti. Na rozdíl od PM2,5 jsou to evropské země, kde byly podle čističek Dyson zaznamenány nejvyšší roční hodnoty VOC. Na prvním místě žebříčku je Rakousko, následované Rumunskem, Německem, Švýcarskem, Polskem a Tureckem.

Během dne je v českých domovech nejvíc znečištěný vzduch mezi 21. a 22. hodinou

Většina lidí tráví nejvíce času doma ve večerních hodinách, kdy členové rodiny přijíždějí ze školy, z práce anebo volnočasových aktivit. Není proto divu, že ve 30 z 37 zkoumaných zemí byly hladiny PM2,5 ve vnitřních prostorách nejvyšší právě večer - nejčastěji mezi 18. hodinou a půlnocí. V České republice byl zaznamenán vrchol znečištění vnitřního vzduchu mezi 21. a 22. hodinou.

Jen 8 % čističek Dyson běží v automatickém režimu

Zajímavé je, že celosvětově pouze 8 % čističek Dyson jsou po více než tři čtvrtiny času zapnuty v automatickém režimu, kdy přístroj neustále monitoruje kvalitu ovzduší a automaticky reaguje na měnící se úroveň znečištění.