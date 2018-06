Očkování dětí proti HPV viru? Mělo by se začít už na základní škole

Děti na základních školách by měly dostat vakcínu proti HPV viru neboli lidskému papilomaviru, tvrdí lékaři ve Velké Británii. Jde podle nich o efektivnější způsob, když dívka dostane vakcínu ještě před zahájením svého sexuálního života. Kritici ale varují: děti to pouze povzbudí k tomu, aby začaly se sexuálním životem dříve. Zprávu přinesl server Daily Mail.

Dívkám v Británii je momentálně vakcína proti nejčastější pohlavní chorobě nabízena na střední škole. To už však některé začaly žít svůj sexuální život, a vakcína tak nemusí být efektivní, tvrdí doktoři. Proto přichází s řešením: nabízet vakcínu už na základních školách.

Asociace britského lékařství svou myšlenku prezentovala na každoroční konferenci v Brightonu. Mimo jiné dodala, že očkovat by se měli i chlapci, aby došlo k "celkovému pokrytí". HPV virus postihuje ale především ženy, přičemž nejhorší možný scénář této nemoci je rakovina děložního čípku.

"Existují opravdu přesvědčivé důkazy o tom, že vakcína funguje nejlépe, pokud ji člověku podáte dříve, než dosáhne 16 let. Nejdůležitější ale je uskutečnit to ještě předtím, než se dotyčný dostane do jakémkoliv druhu sexuálního styku," uvedla doktorka Lucy-Jane Davisová z Bristol Metropolitan Academy, hlavní propagátorka návrhu.

Kritici však reagují na tento apel tím, že brzké podání vakcíny jen podnítí mládež k tomu, aby začala se sexuálním životem dříve. "Nabízení vakcíny proti HPV viru jak chlapcům, tak i děvčatům na základních školách vede k velkému riziku, že někteří dostanou falešný pocti bezpečnosti a budou předpokládat, že díky očkování jsou chráněni před nejhoršími účinky sexuální promiskuity," tvrdí Norman Wells, ředitel konzervativní organizace Family Education Trust.

Rodiče se nemají čeho obávat

Očkování už na základních školách je ale podle Davisové rozumnou a pragmatickou volbou. "Rodiče by se neměli obávat, že dřívější očkování povzbudí jejich děti k tomu, aby začaly se sexuálním životem dříve. Musí si uvědomit, že jim to pomůže zabránit něčemu horšímu v budoucnosti," vyjádřila se ke kritice Davisová.

"Můžete také argumentovat tím, že bychom neměli děti vzdělávat o kondomech a bezpečnějším sexu, protože jim to vyšle zprávu, že už mohou mít sex. To ale není pravda. Naopak, čím více je vzděláváme, tím vyšší je pravděpodobnost, že budou mít bezpečnější sex, ale zároveň to nezvyšuje pravděpodobnost toho, že budou mít sex dříve," upozornila.

Nedávné statistiky ukázaly, že průměrně jedna ze čtyř žen ve Spojeném království měla svůj první sex ještě před svými šestnáctými narozeninami. Třetina z těchto žen, co měla sex už ve třinácti nebo čtrnácti, pak nepoužila kondom.