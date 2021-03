Optimismus jako prevence není klišé. Stres a úzkosti nabourávají imunitu, potvrdili vědci

Nápor na psychiku řady lidí s sebou přináší současná situace ohledně šíření onemocnění covid-19. Zbavit se přehnaného stresu a zůstat pozitivní však může být jedním z hlavních nástrojů, jak se na případnou nákazu koronavirem připravit. Dlouhodobé napětí totiž podle vědců negativně ovlivňuje funkci imunitního systému.

Když americká psycholožka Janice Kiecolt-Glaserová a imunolog Ronald Glaser před čtyřiceti lety jako první začali zkoumat dopad psychiky na zdraví lidského organismu, ve své studii došli k zajímavému výsledku: imunita studentů každoročně klesala pod prostým stresem třídenního zkouškového období. Účastníci testu měli méně NK buněk (natural killers), které brání nádorovému bujení a virovým infekcím.

Imunitní systém studentů téměř přestal produkovat gama interferon zvyšující imunitu a jejich T-lymfocyty, odpovědné za boj s infekcí, reagovaly na stimulaci ve zkumavce jen slabě.

Podle profesora Sheldona Cohena z Carnegie Mellon University je možné dlouhotrvající stres konkrétně ilustrovat na psychickém stavu spojeném s nezaměstnaností nebo s problémy v rodinném životě. V současné době pak mohou mít podobný vliv obavy z dopadů koronavirové pandemie.

Kromě lidí strachujících se o život svůj i svých blízkých se ordinace lékařů plní také pacienty, kteří covid-19 prodělali, a ukázalo se, že bezmála pětina vyléčených se následně potýká s psychickými problémy. Nejčastěji jde právě o úzkost a nespavost.

Jak se stresem bojovat? Mezi prospěšné aktivity patří pravidelné cvičení, pohyb venku nebo třeba uvolnění formou relaxace, ať už jde o autogenní trénink, jógu, tai-či, či meditace a další. Velmi důležitý je pak dostatek spánku.

Navíc existuje řada přípravků na příznaky úzkosti, které je můžete sami zakoupit v lékárnách. Vždy je ale potřeba brát v potaz, aby měl vybraný lék příznivý poměr účinku a bezpečnosti. Co to znamená? Neměl by člověka nijak omezovat v běžném životě, například způsobovat ospalost. A rozhodně by měl být nenávykový. Z této skupiny léčiv je možné jmenovat například přípravek Lavekan, anxiolytikum rostlinného původu, který má prokázaný zklidňující účinek, obsahuje extrakt z levandule lékařské (Lavandula angustifolia) a jehož účinky potvrzují odborné lékařské studie.

Nejohroženější skupinou onemocněním covid-19 jsou pak starší či chronicky nemocní lidé, u nichž vědci prokázali, že jsou náchylnější k imunitním změnám souvisejícím se stresem. Zvláště oni, ale nejen oni, by měli věnovat zvýšenou pozornost svému psychickému stavu. A v případě narůstajících úzkostí vyhledat odbornou pomoc.

Lavekan 80 mg měkké tobolky je léčivý přípravek s obsahem levandulové silice k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.