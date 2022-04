Partnerka nemá chuť na sex. Co vede ke ztrátě libida?

"Dnes ne, miláčku!" Podobná slova patrně tu a tam zazněla z úst každé ženy, když právě neměla chuť na milostné hrátky. Někdy se ale za odmítavou reakcí mohou ukrývat i hlubší potíže, o kterých se těžko mluví. Jak poznat, kdy jde o sexuální dysfunkci a jak si s problémy poradit dřív, než začnou přerůstat přes hlavu a negativně ovlivňovat sebevědomí i samotný vztah?

Ženské sexuální dysfunkce nejsou žádnou vzácností. "Podle velkých studií je to až 40 % žen, které někdy během svého života mají nějaký závažnější sexuální problém," uvádí sexuoložka MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D., FECSM, do jejíž ordinace přicházejí ženy s různými typy problémů, které narušují jejich intimní život. Nejčastější se jedná o poruchu sexuální touhy, sexuálního vzrušení, orgasmu, anebo bolesti spojené se sexuálním stykem.

Kde je "zakopaný pes"?

Někdy se stane každé ženě, že nemá chuť na sex, nedosáhne orgasmu nebo je pro ni pohlavní styk nepříjemný. Není proto důvod hned panikařit! Kdy ale už začínáme hovořit o sexuální dysfunkci a žena by měla začít problém řešit se sexuologem? "Jednak je tam časové hledisko. Podle definice by potíže měly trvat alespoň půl roku. A za druhé to té ženě musí způsobovat nějaký distres, musí jí to vadit, to je důležité hledisko," upozorňuje sexuoložka Vrzáčková. K poklesu aktivní touhy po sexu a pocitu vzrušení dochází přirozeně se stoupajícím věkem, kdy v těle probíhají hormonální změny a přichází přechod, může nastat také například po porodu nebo při kojení. Potíže navíc mohou mít celou řadu dalších příčin. První velkou skupinou jsou ty ve fyzické rovině. Až u 50 % žen po menopauze, žen s anorexií, diabetiček a onkopacientek je prokázána nedostatečná sekrece vaginální sliznice a poruchy v oblastech touhy, prožitku a uspokojení. Potíže mohou mít i ženy s depresemi, ale také po určitém traumatu, jako je nešetrné gynekologické vyšetření, opakované záněty či sexuální trauma. "Bohužel to vůbec není vzácné, že ženy zažily nějakou nepříjemnou situaci," připouští Petra Vrzáčková a dodává, že druhou velkou skupinou jsou psychické příčiny. "Dost často jsou v důsledku nějakých partnerských nesouladů, nespokojeností. Někdy mohu být zakořeněné i v rámci vývoje ženy - například mají daný ve výchově negativní vztah k ženství, ke svému tělu, k sexu. A v dospělosti se pak ukáže, že má žena problém najít sama k sobě cestu, ať už při masturbaci nebo s partnerem," uvádí odbornice další z příkladů. Velmi často sexuální život ovlivňují i léky, které žena bere. Příkladem jsou antidepresiva typu SSRI, které mají vliv na poruchy touhy nebo dosažení orgasmu.

Než se vydáte k lékaři...

I vy sama můžete mít svůj sexuální život do jisté míry ve vlastních rukou. "Můžu například ovlivnit, jestli budu kouřit, nadměrně užívat alkohol nebo jiné drogy," vypočítává sexuoložka některé rizikové faktory sexuálních dysfunkcí a doplňuje, že velkou roli hraje i stres. "Abych mohla mít hezký sex, potřebuji být v klidu, být dobře naložená, dostávat ty správné impulzy, abych chtěla být sexuálně aktivní... A na tom všem se dá pracovat," poukazuje Vrzáčková. Pomoc ženám, které mají potíže v sexuální oblasti, nabízí také přírodní oleogel Janell. Neobsahuje hormony, ale jeho účinnými složkami jsou 100% přírodní látky: visnadin, CBD, myrcen a olej ylang ylang s antiseptickými vlastnostmi. Díky těmto látkám zvyšuje intenzitu sexuálního prožitku i citlivost v intimních partiích a výrazně ovlivňuje zvlhčení. "Janell mě velmi příjemně překvapil, protože kromě toho, že funguje jako báječný lubrikant, tak obsažené bylinky působí velmi příjemně na oblast genitálu. Jednak tím, že se oblast hezky zvlhčí a zároveň působí na všechny receptory, které jsou v oblasti vulvy a pochvy a přenášejí vzruchy. Přípravek uvolňuje svaly, pomáhá jejich relaxaci i lepšímu prokrvení a zároveň působí protizánětlivě a trochu i proti bolesti. Žena může cítit tlak, ale ne bolest, která by ji limitovala a kvůli které do soulože nechce jít, anebo v ní nechce pokračovat," uvádí MUDr. Vrzáčková. Oleogel Jannel se aplikuje lokálně - 4 dávky z dávkovače se rozetřou na intimní oblast několik minut před stykem. Díky tomu, že je vysoce bioadhezivní, má schopnost přilnout a působit dlouhodobě v místě aplikace.

Multidisciplinární záležitost

Pokud sexuální dysfunkce trápí i vás, je důležité vědět, že v tom nejste sama - a už vůbec se nemáte za co stydět! Není ani důvod se obviňovat ze selhání nebo si myslet, že nejste dobrá milenka. Možná máte jen zdravotní potíže, o kterých vlastně ani nevíte - a které lze řešit! Stejně jako se zlomenou nohou vyrazíte na chirurgii, aby vám udělali rentgen a dali ji do sádry, podobně je třeba přistupovat i k této intimní oblasti. V případě potíží v sexuálním životě proto neváhejte vyhledat odbornou pomoc v podobě sexuologa. "Úplně nejčastěji se problémy řeší formou psychoterapie. Mluvíme o těch věcech, umíme je pojmenovat, víme, že se dají řešit. Pak se bavíme o tom, jakými způsoby se dají řešit - je k tomu vhodná literatura, videa, pomůcky a v neposlední řadě i léky, které se užívají lokálně anebo celkově. Mohou pomoci zvýšit vzrušivost i sexuální touhu, případně snížit bolestivost," vypočítává Petra Vrzáčková různé možnosti řešení. Pokud je zde podezření na medicínský problém, doporučí ženě další vyšetření. Základem je gynekologická prohlídka, zjišťuje se také funkčnost endokrinního systému. Hormony si může nabrat buď přímo sexuoložka, anebo odeslat pacientku k endokrinologovi, pokud už se s touto oblastí léčila a není zde jistota, že je problém dostatečně vyřešený. Někdy - ačkoliv to není tak častý případ - je potřeba zjistit, zda žena netrpí neurologickým onemocněním, které může snižovat citlivost. S úspěchem se využívá také spolupráce s fyzioterapeutem, protože na vině mohou být poruchy držení těla. A při chronické bolesti může pomoci algeziolog, což je specialista na léčbu bolestí. Situaci je možné řešit i za pomoci psychiatra. "Je to zkrátka často mezioborová spolupráce," vysvětluje MUDr. Vrzáčková.

Problémy v sexu mohou být zabijákem vztahu

Studie zjistily, že ženy s poruchami sexuální touhy prožívají nižší kvalitu života, menší spokojenost se svou rolí ženy a také pociťují ztrátu vitality, únavu, vyšší míru frustrace, úzkosti, a dokonce s tím u nich souvisí i partnerské konflikty. "Ve chvíli, kdy žena chce být sexuálně aktivní a nemůže, sráží jí to sebehodnotu i sebevědomí. To se pak projevuje ve všech sférách," potvrzuje i sexuoložka Vrzáčková. "Může se cítit jako nedostatečná partnerka, mít obavu z toho, že ji muž opustí, najde si milenku... To všechno na ni působí," dodává. Zvlášť pokud dříve vše fungovalo a sex ženě dodával dobrou náladu, uspokojení, uvolnění a radost, které nyní nemá, může u ní tato ztráta způsobit i depresivní ladění. Navíc problémy v intimním životě působí negativně na celý vztah a mohou se dokonce stát jeho zabijákem. "U mužů je to ale stejné, není to jen ženské téma. Když mám nějaký handicap, který neumím řešit, kvalita života klesá. A protože sex patří mezi základní kvality života, jako je spánek nebo jídlo, můžu se cítit ochuzený, když tuto kvalitu nemám," objasňuje sexuoložka. Zároveň se podle ní člověk může snadno dostat do začarovaného kruhu - stačí pár neúspěchů a už přicházejí obavy, že to bude příště zase bolet, znovu to nevyjde... Do sexu pak žena nejde s klidem, ale zakoření se v ní úzkost ze selhání, proto se může začít sexu úplně vyhýbat. Z občasného "bolí mě hlava" se pak stává "nedobytná pevnost" a to následně vyvolává konflikty ve vztahu. Přichází spousta zbytečných nedorozumění, které mohou vést až k rozpadu dosud spokojeného svazku. Aby k tomuto krizovému scénáři nedošlo, je na prvním místě upřímnost partnerů a oboustranná snaha najít řešení. "Je fajn, když se sexuální dysfunkce neberou jen tak, že si za to může žena sama. Důležitá je spolupráce partnera. Často jej proto ke mně přivede a společně mluvíme o tom, co by jeden od druhého potřeboval a jak mezi nimi nastavit aktivity i komunikaci tak, aby ve vztahu i nadále vládla pohoda," uzavírá Petra Vrzáčková.