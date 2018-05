Agresivita. Stupňuje se, nebo jí ubývá?

Příběh vážně zraněného číšníka, kterého v samém srdci Prahy brutálně napadlo sedm cizinců, prožívala díky záznamu kamer z místa činu celá republika. A ze všech stran se teď ozývají hlasy, že míra agresivity přerůstá únosnou mez. Skutečně je tomu tak, nebo jsme v minulosti bývali agresivnější?

Kamerové záznamy dokumentující napadení číšníka na zahrádce restaurace Polpo ve středu Prahy jsou jedním slovem otřesné. A co by na atak řekl nejslavnější pražský spisovatel Franz Kafka, u jehož rotující sochy před obchodním centrem Quadrio se případ odehrál? "Zlo umí překvapit," podotkl jednou umělec ve svých deníkových zápiscích.

Násilí pod Kafkovou sochou veřejnost opravdu nemile překvapilo. Sociální sítě, blogy i seriózní média proto tématu věnovaly přednostní pozornost celý minulý týden. "Předpokládám, že většina z vás již viděla otřesné video, na kterém skupina sedmi snědých mladíků zkopala číšníka pražské restaurace do bezvědomí. Vedle násilí však video zobrazuje i neuvěřitelnou otrlost mnoha přihlížejících, kteří se ani nepokusili číšníkovi pomoci," oslovila spoluobčany třeba blogerka a civilním povoláním advokátka Petra Bielinová. Cizinci zaútočili na číšníka poté, co je upozornil, že nesmějí pít vlastní alkohol. Hádka přerostla v surový útok, po němž napadený skončil v nemocnici s vážným zraněním hlavy.

Kardinální otázka našince

Agresivitu hodnotí psychologové jako prostředek k dosažení moci, projev síly a převahy nebo jako způsob vybití frustrace. "Pak stačí malý spouštěč jako alkohol nebo menší konflikt, aby došlo k uvolnění zábran a impulsivnímu agresivnímu útoku neúměrnému

situaci. Tyto útoky jsou většinou ojedinělé, proto jsou šokující," komentuje pro TÝDEN atak cizinců před Quadriem Radka Gottwaldová, psycholožka a autorka knihy Jak na pasivní agresi.

Policie skupinku bijců s nizozemskými pasy zadržela tři dny po útoku na Letišti Václava Havla Praha. Nutno dodat, že teprve na upozornění svědků, kteří násilníky poznali. Dva z dopadených byli obviněni z vážného ublížení na zdraví a hrozí jim až desetiletý trest. Tři další už ve čtvrtek dostali podmínku a byli vyhoštěni, zbylí dva vyvázli bez trestu, neboť se násilí neúčastnili, a krajany naopak uklidňovali.

Již citovaná blogerka Petra Bielinová naznačila, co po pražském incidentu nejvíce trápí průměrného našince. Ten se ptá, kdo to byli ti "snědí hoši" u Quadria a zda nešlo o muslimy, či rovnou islamisty žijící v Nizozemsku, kteří začali dělat pořádky i v Česku. ČTK se po napadení zmiňovala o tureckém původu brutálních násilníků, později se obecně mluvilo o jejich blízkovýchodních kořenech.

Je ovšem nutné, abychom znali jejich národnost? Těžko říct, francouzsko-český spisovatel a filozof Patrik Ouředník však ve své nové knize Antialkorán varuje před bezostyšnou tolerancí k evropským muslimům, což může skončit svobodným návratem do nové totality, v níž třeba ženy přijdou o svou těžce vydobytou emancipaci. A jak známo, oněch sedm "bludných Holanďanů" přijelo do Prahy zapít svobodu jednoho z nich, jenž se má ženit. Kupodivu ale především obtěžovali ženy, třeba v jednom z podniků v Dlouhé ulici, kde se kvůli pokusům o osahávání dostali také do potyčky.