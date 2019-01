Léky na bolesti duše ve Florencii nabízí malá literární lékárna

Malou literární lékárnu o výměru 35 metrů čtverečních se po letech zkušeností v knihkupeckém řetězci rozhodla ve Florencii otevřít Elena Moliniová. Knihy roztřídila podle nemocí duše a opatřila je podobně jako léky "příbalovými letáky". Rychlý úspěch konceptu ji zaskočil. Do lékarny duše přijíždějí lidé z celé Itálie a turisté si do ní neváhají zajít až z centra Florencie. Pro velký zájem majitelka chystá i e-shop.

"Uvědomila jsem si, že lidé knihy hledají knihy, které by jim odpověděly na otázky vyplývající ze situace, kterou prožívají, anebo jim poskytly útěchu," vysvětluje Moliniová, co ji přivedlo k založení nového konceptu knihkupectví. "Někdo prošel bouřlivým vztahem, jiný prožil neopětovanou lásku, další má pochmurné období a pátrá po něčem, co by ho rozesmálo," dává příklady.

Podobně jako léky jsou knihy v literární lékárně opatřeny "příbalovými letáky", respektive cedulkami, které sepsala majitelka na základě své čtenářské zkušenosti. Budoucí čtenář si může podle návodu vybrat literárního průvodce úskalími smutku, zamilovanosti, stresu, narcismu či závislosti na cestování.

Složitější "příbalové letáky" - například ty, které se týkají úzkosti nebo deprese - pomáhala majitelce léčebného knihkupectví sepsat její sestra, která pracuje jako psycholožka.

Orientaci ve zhruba 4000 titulech usnadňuje katalog. Moliniová stavy duše roztřídila do 70 kategorií - od stresu přes nespavost až po nostalgii.

Vzhledem k nečekanému úspěchu si majitelka značku Piccola Farmacia Letteraria nechala patentovat a stejně tak i své "příbalové letáky" ke knihám.

Nejčastějšími zákazníky bývají mladé ženy, které trápí láska anebo nedostatek sebeúcty. Jiné chtějí začít číst nebo znovu číst a hledají průvodce, který by je vedl. Muži nejčastěji žádají knihy související s cestováním, duchovním růstem anebo něco dobrodružného.