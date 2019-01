Mladí lidé trpívají osamělostí. Senioři jsou na tom líp

Mladí lidé ve věku 18-30 let se cítí osamělejší než ti starší. Ukázaly to výsledky studie britské charitativní organizace Young Women's Trust, která zkoumala přes pět tisíc jedinců. S odkazem na výsledky studie o tom informoval server The Independent.

Nejhůře jsou na tom regiony Yorkshire a Humber, kde se osaměle cítí až 29 procent mladých lidí. V Londýně je statistika jen o dvě procenta nižší. Naopak nejméně se se samotou potýkají ve Walesu (20 procent). Naproti tomu u lidí ve věku 64-72 to byl jen každý desátý, kdo prožíval podobné pocity.

Mezi hlavní důvody pocitu osamělosti patří nedostatek blízkých vztahů. Každý pátý v průzkumu odpověděl, že nemá nikoho, komu by se mohl se svými problémy a strastmi svěřit. Nejhůře jsou na tom mladé ženy, odhalila charita Young Women's Trust, která právě mladé ženy s finančními problémy podporuje.

"Nemůžeme ignorovat pocity osamělosti mladých lidí ve Velké Británii, zejména mladých žen. Cítit se izolovaně může mít špatný dopad na sebedůvěru a duševní zdraví," prohlásila ředitelka organizace Carole Eastonová.

Už v dubnu minulého roku provedl podobný průzkum Britský národní statistický úřad, jehož výsledky se podobaly tomu od Young Women's Trust. I tento úřad totiž zjistil, že mladí lidé trpí častěji pocity samoty a izolace než lidé v důchodovém věku, kteří jsou v tomhle ohledu psychicky odolnější.