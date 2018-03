Proč je tenisák chlupatý? Nebojte se odpovědět, radí personalista

"Tak nám něco o sobě povězte." Nevinná a široce obsáhlá otázka, kvůli které má nespočet uchazečů o práci noční můry a vzbuzuje paniku. Nicméně není jedinou "zákeřnou" otázkou, která se u pohovoru může objevit. Co ale dělat, když se vás personalista zničehonic zeptá, jakou barvou byste chtěl být nebo proč je tenisový míček chlupatý?

Leckoho napadne, proč takové otázky personalisté vůbec pokládají a jsou v poslední době hodně oblíbené. "Umožňují nám zjistit schopnost improvizace uchazeče. To znamená, jak dokáže rychle reagovat a jak je schopný si poradit v různých nečekaných situacích," vysvětluje Lenka Waszutová, vedoucí odboru personálního řízení, zahraničních vztahů a PR v neziskové organizaci Slezská diakonie.

S jejím názorem také souhlasí Pavel Škorpil, HR a General Affairs Manager ve společnosti Fujikoki Czech a viceprezident Klubu personalistů České republiky. "Tyto otázky nám prozradí postoje a hodnotové žebříčky uchazeče," doplnil. Nicméně není pravidlem, že striktně každý personalista se uchyluje k nečekaným otázkám, která se zprvu mohou zdát "mimo mísu".

"To jsou podle mě otázky, které jsou naprosto irelevantní. Ano, pokud děláte pohovor například u technické firmy a tam se vás personalista zeptá na nečekané matematické a logické otázky, je to pochopitelné. Chtějí vědět, jak umíte vyřešit komplikovaný technický či logický problém. Ale čistě otázka typu, jaké zvíře byste chtěl být, podle mě do pohovoru vůbec nepatří," uvedl Pavel Plachý, personalista ze společnosti personalisté.cz.

Záleží tedy hodně na personalistovi, jaký druh otázek použije. V případě, že se uchazeč setká s těmi neobvyklými, Plachý radí odpovědět na otázku klidně i vlastní otázkou. "Já osobně bych se toho nebál. Kdyby se mě někdo na pohovoru zeptal, proč je třeba tenisový míček chlupatý, tak se asi usměju a zeptám se, proč vás to zajímá nebo jaký to má vztah k tomu místu, o kterém se bavíme," vysvětlil.

"Když je možnost jít s kandidátem do hloubky, občas se zeptám: Kdybyste nemusel řešit peníze, co byste v životě dělal? Ale tuto otázku nemůžete položit kandidátovi na formálním pohovoru, protože se tam nehodí. Na tohle můžete zeptat až na druhém či třetím setkání s kandidátem, rozhodně neformálním, třeba v restauraci u oběda," vysvětlil.

Hlavně nemlčet

Žádná odpověď ale není špatná, naopak. Je důležité alespoň něco odpovědět, ne sedět a mlčet, anebo hůř, říct nevím. "Já bych třeba při otázce, jaké ovoce bych chtěla být, odpověděla jednoduše. Chtěla bych být pomelo, protože ho mám ráda," poradila Waszutová.

Pokud úspěšně zdoláte nečekané otázky, musíte mít na paměti, že stále nemáte vyhráno. K rozhodujícím faktorům patří také samotná vizáž. "Pokud přijímám lidi k sobě, je odpovídající oblečení významné kritérium. Tím, že se uchazeč patřičně oblékne, dává najevo, že mu za to 'stojíme'," uvedl Škorpil. Stačí tedy, aby si kandidát zjistil, jaký dresscode je na nabízenou pozici vhodný, a připravil se.

Dalším kritériem, které je v dnešní době hodně podceňované, je samotná příprava na pohovor. "Uchazeče o práci mohou vyřadit základní otázky, které se vztahují k nabízené práci, k požadavkům na ni. Často se stává, že člověk ani nezná organizaci, kde se o místo uchází," uvedla Waszutová. Většinou právě tento bod zmaří všechny šance kandidátů, kteří si o dané společnosti nic nezjistí.