Řešení epileptických záchvatů? Implantát do mozku, tvrdí vědci

Epilepsie je jedno z nejčastějších neurologických onemocnění, které trápí až 50 milionů lidí na světě. Vědci z univerzity v Cambridge ve Velké Británii pracují v současné době na implantátu, který by mohl v mozku zastavit přicházející epileptický záchvat. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

Elektronický čip implantovaný do mozku nemocného, by mohl úspěšně sloužit jako prevence před epileptickým záchvatem. Vyrobený je z plastu a je dvakrát tak široký jako lidský vlas. Přístroj dokáže v mozku včas detekovat přicházející záchvat a uvolnit požadovanou chemickou látku, aby ho zastavil. V současné době mají podle lékařů asi tři lidé z deseti tak silnou epilepsii, že ji nemají pod kontrolou ani za předpokladu, že užívají antiepileptika.

Implantát dokáže detekovat elektrické výboje v mozku, které předcházejí samotnému záchvatu. Právě pomocí elektrického výboje se spustí iontová pumpa, která vyšle chemickou látku. Látka zastaví buňky, které jsou za záchvaty zodpovědné. "Čip je tak malý, že nepoškozuje mozek, a konstruovaný tak, aby fungoval co nejlépe," vysvětluje profesor George Malliaras a zároveň dodává, že vědci plánují do dvou let jeho testování na lidském mozku.

Vědci během testování čipu na myších navíc odhalili, že stačí méně než jedno procento chemické látky k zastavení záchvatu. To znamená, že by mohlo zařízení pracovat poměrně dlouho, bez nutnosti častého doplňování. "Implantát přivádí lék přímo ke zdroji, čímž se snižuje riziko potencionálních nežádoucích účinků," uzavírá profesor Ley Sander, ředitel společnosti Epilepsie Society.