"Svatý grál" v hubnutí: omezí chuť k jídlu a výsledek je trvalý

Hubnutí bez nekonečných diet, únavného cvičení a jojo efektu? Podle vědců už je i něco takového zcela reálné. Během rozsáhlého výzkumu prověřili novou pilulku s názvem Lorcaserin, která snižuje chuť k jídlu až dvojnásob ve srovnání s podobnými přípravky. Navíc by měla obezitu řešit i z dlouhodobého hlediska. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

V rámci americké studie, jíž se zúčastnilo celkem 12 tisíc jedinců trpících obezitou, vědci odhalili, že každý, kdo užíval lorcaserin, zhubl v průměru asi čtyři kilogramy za rok. To je téměř trojnásobek ve srovnání s lidmi, kteří se rozhodli jít v redukci hmotnosti tradiční cestou. Přípravek by tak mohl vyřešit dlouhodobě přetrvávající problémy s obezitou, která sužuje nejen Velkou Británii. Odborníci ho proto označují za "svatý grál".

"Máme obrovskou propast mezi drastickou změnou životního stylu a chirurgickým zákrokem, neexistuje žádná střední cesta," vysvětluje odborník na obezitu Jason Halford. Navíc podle lékařky Erin Bohulové není užívání přípravku spojeno s onemocněním srdce. "Mohu potvrdit, že tento přípravek dělá přesně to, co má. Pomáhá lidem s hubnutím a nezpůsobuje kardiovaskulární onemocnění," říká. "Samozřejmě základním stavebním kamenem je stále cvičení a zdravá strava. Podle mých zkušeností je ale něco takového velmi těžko udržitelné po dobu několika let," dodává Bohulová.

V Evropě zakázaný

Odborníci se zároveň shodují, že by lorcaserin mohl pomoci především lidem ve středním věku. Aktivuje v mozku buňky, které v našem těle řídí sytost a vysílají nám signál, že jsme "plní". Tyto buňky jsou v souvislosti s vyšším věkem méně účinné a "zprávu" o sytosti odesílají mnohem pomaleji. Vědci se proto domnívají, že hlavním problémem je přejídání.

Lorcaserin je už od roku 2012 dostupný v USA na předpis od lékaře a jeho cena je v přepočtu více než šest tisíc korun. V Evropě však stále nepatří mezi schválená léčiva a zájemci se k němu legální cestou nedostanou. Evropské kontrolní orgány zatím přípravek považují za nedostatečně prověřený.