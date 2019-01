V Británii začalo fungovat první centrum protonové terapie

V nemocnici Christie Hospital v Manchesteru se na podzim pro osoby trpící rakovinou otevřelo první plnohodnotné centrum protonové terapie v Británii. Jedním z prvních jeho pacientů je 15letý Mason Kettley, kterému byla v říjnu diagnostikována vzácná forma mozkového nádoru, píší britská média. Chlapce čeká během šesti nadcházejících týdnů léčba rozdělená na 28 úseků.

Až dosud museli Britové za protonovou terapií cestovat do zahraničí. Nejznámější je případ z roku 2014, kdy rodiče bez svolení zdravotníků odnesli svého pětiletého syna z nemocnice v Southamptonu ve snaze zajistit mu léčbu v protonovém centru v Praze. Peníze na ni chtěli získat prodejem rekreační nemovitosti ve Španělsku, kde byli po odchodu z Británie na několik dní zatčeni. Nakonec jim ale soud léčení syna v Česku povolil a dnes devítiletý Ashya King už má podle všeho nejhorší za sebou.

Jeho otec Brett se domnívá, že otevření protonového centra v Británii má pro děti jako Ashya zcela zásadní význam. "Je zkrátka dobré vědět, že těžce nemocní pacienti s rakovinou už se nemusí kvůli léčbě vydávat na dlouhé cesty," řekl televizi Sky News. "Bude to mít méně vedlejších účinků a pro děti je to lepší," dodal.

Do Prahy za léčbou cestovala také Juliette Harrisonová, píše Sky News na svém webu. Má za to, že tento krok jí zachránil život, a přála by si, aby nový léčebný ústav v Manchesteru byl prvním z mnoha. "Doufám, že se (protonová terapie) stane dostupnější, protože pro některé lidi je to nejlepší možnost, jak se zbavit nádoru, nebo alespoň jak zastavit jeho růst," řekla.

Zpravodajská společnost BBC vysvětluje, že při zmíněné léčbě jsou protony izolované z atomů vodíku nasměrovány v paprsku přímo do míst, kde se nachází pacientův nádor. Na rozdíl od konvenční radioterapie tato metoda podle svých zastánců minimalizuje riziko, že dojde k poškození okolní tkáně.

Podle expertů na manchesterské klinice je u mladého Masona z jihoanglického Angmeringu šance na uzdravení vysoká, protože jeho nádor roste relativně pomalu. "Pro Masona by terapii protonovým paprskem ve srovnání s konvenční radioterapií mělo provázet nižší riziko jistých významných dlouhodobých vedlejších účinků, zejména dopadů na krátkodobou paměť a schopnost učení," řekla BBC onkoložka Gillian Whitfieldová.

Sám pacient uvedl, že jej poněkud znervózňuje velikost stroje vytvářejícího protonový paprsek, jinak je ale s výběrem léčby spokojený. Jeho zkušenosti v pozici pacienta prý navíc ovlivnily jeho kariérní plány. "Jsem hrozně vděčný všem doktorům, kteří o mě pečují, a rád bych jednou dělal to, co dělají oni," tvrdí.

V létě 2020 by se v Británii mělo otevřít druhé zdejší protonové centrum, a to při fakultní nemocnici londýnské University College. Každým ze dvou center by mohlo ročně projít až 750 pacientů.