V Kanadě popsali nový typ plicních komplikací kuřáka e-cigaret

Sedmnáctiletý Kanaďan byl 47 dní hospitalizován kvůli velmi vážným dýchacím potížím způsobeným kouřením elektronických cigaret. Popis jeho případu vyšel v novém čísle časopisu kanadského lékařského svazu (CMAJ) s tím, že se liší od případů známých z USA. Tam onemocnělo dva tisíce uživatelů těchto cigaret a 42 jich zemřelo.

Postižení američtí kuřáci e-cigaret mají převážně postižené plicní sklípky, plíce některých měly jizvy jako po popálení chemikálií. Odborníci došli k závěru, že pravděpodobnou příčinou může být syntetická forma vitaminu E, která se přidává do kuřáckých směsí.

Nemocný Kanaďan trpěl akutním zánětem průdušinek (akutní bronchiolitidou), což je závažné respirační onemocnění, jež provází kašel, vyčerpání a dušnost. Toto onemocnění bylo pozorováno mezi zaměstnanci továrny, v níž se vyrábí v mikrovlnných troubách popcorn. Zaměstnanci tam inhalovali diacetyl, který se používá v potravinářství a pražené kukuřici dodává máslovou příchuť. Jeho požívání nebezpečné není, avšak jinak je tomu, pokud pronikne do plic. Odborné studie už několik let upozorňují na to, že je tato látka přítomna v náplních elektronických cigaret, ale dosud nebyl popsán případ onemocnění.

Kanadští lékaři konstatovali, že zatím zdaleka nepanuje jistota o nebezpečnosti látek obsažených v e-cigaretách až na prokazatelnou škodlivost vlivu vitaminu E.

Kanadský pacient byl v dobré fyzické kondici a denně kouřil e-cigarety s příchutí zeleného jablka a cukrové vaty, do nichž si pravidelně přidával kanabinoid THC. Tato látka pochází z konopí a v Kanadě je od loňska legální. Pacient začal po pěti měsících silně kašlat. Lékaři jeho stav považovali za zánět plic a předepsali mu antibiotika. Protože se symptomy zhoršovaly, byl hospitalizován. Měl tak vážné dýchací problémy, že se zvažovala transplantace plic. Po zlepšení a propuštění z nemocnice má následky - jeho plíce mají ve srovnání s lidmi jeho věku a váhy jenom 45procentní kapacitu.