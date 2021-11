VIROSTOP účinně chrání před covidem-19

Na celém světě zemřelo na covid-19 více než 5 milionů lidí. Pandemie se na podzim nezastaví. Současná vlna způsobuje největší problémy v Evropě, kde denně přibývají statisíce případů, zejména kvůli nakažlivější variantě delta. V této době prestižní americký vědecký časopis Journal of Community Medicine and Public Health Reports uveřejnil studii, která testy potvrdila ochranný a preventivní účinek ústních a nosních sprejů VIROSTOP.

Při preventivním užívání se nikdo nenakazil

V období od 15. ledna do 31. května 2021 proběhla mezinárodní klinická studie organizovaná švýcarskou společností Herb-pharma AG. Studie zahrnovala 189 účastníků, kteří po dobu dvou týdnů sdíleli domácnost se subjekty pozitivně testovanými na Covid-19. Ze 189 účastníků užívalo 111 přípravek VIROSTOP a druhá skupina o 78 účastníků přípravek VIROSTOP neužívala. Všichni účastníci byli na začátku studie testováni na přítomnost viru SARS-CoV-2 pomocí PCR, poté byly u každého účastníka každé dva dny po dobu 15 dnů kontrolovány příznaky. Na konci klinické studie byli účastníci znovu testováni pomocí PCR testu na SARS-CoV-2 a testu na specifické protilátky proti SARS-CoV-2.

Studie probíhala v průběhu třetí vlny pandemie, kdy v populaci cirkulovalo mnoho variant SARS-CoV-2. U účastníků, kteří používali VIROSTOP, se však nevyskytl žádný PCR pozitivní případ (0 % PCR pozitivity, tj. nikdo nebyl infikován covidem-19). Naproti tomu ve druhé skupině účastníků, kteří ve stejném období nepoužívali přípravek VIROSTOP, vykazovalo pozitivitu PCR téměř 8 % účastníků. Tyto výsledky ukazují, že ochranný a preventivní účinek přípravků VIROSTOP proti covidu-19 je významný. "Díky přírodnímu složení, nulové kontraindikaci a možnosti podávat jej už od tří let věku je Virostop dostupný široké veřejnosti. Pro podzimní a zimní období, kdy pandemie covidu-19 opět nabírá na síle, může být spolu s očkováním a dodržováním protipandemických opatření ideálním řešením, jak snížit počet nových infekcí," říká MUDr. Emilie Niedobová, primářka Oblastní nemocnice Kolín.

VIROSTOP má také pozitivní vliv na imunitu

Ve skupině uživatelů přípravku VIROSTOP byly zjištěny pozitivní výsledky také v oblasti vývoje imunologické ochrany. Přestože pozitivita PCR byla u uživatelů přípravku VIROSTOP 0 %, specifická imunita (-IgG protilátky proti SARS-CoV-2) se vyvinula u 3krát více případů než u kontrolní skupiny, která přípravek VIROSTOP nepoužívala.

Na základě toho, přestože virus nebyl u těchto účastníků detekovatelný pomocí PCR testu, se u uživatelů přípravku VIROSTOP vyvinula výrazně lepší imunitní reakce. Lze tedy předpokládat, že přípravek VIROSTOP snížil množství viru u účastníků do té míry, že již nebyl detekovatelný pomocí PCR, ale že imunitní systém virus rozpoznal a vytvořil proti němu specifickou protilátku, která bude mít pro pacienta ochranný účinek v budoucnu v případě další infekce přípravkem covid-19.

Klinická studie a předchozí testy in vitro potvrzují, že používání sprejů VIROSTOP má přínos nejen z hlediska prevence a zmírnění příznaků nemoci covid-19, ale také při vytváření vlastních protilátek pacienta. Na základě těchto zjištění se předpokládá, že pacient bude v budoucnu chráněn.

Profesor James Kingsland z University of Central Lancashire k nové studii dodal: "V první řadě bych doporučil, aby se každý, kdo má nárok na očkování, nechal očkovat, abychom tuto pandemii zvládli. Výsledky této a předchozích in vitro studií s přípravkem VIROSTOP však naznačují, že tyto nosní a ústní spreje mohou být prospěšné jak pro ochranu před infekcí, tak pro zmírnění příznaků u nakažených. Zdůrazňuji, že používání přípravku VIROSTOP by mělo být považováno za doplňkové preventivní opatření spolu s pravidelným mytím rukou, nošením roušek v přeplněných vnitřních prostorách, pravidelným testováním a, pokud možno, udržováním sociálního odstupu. Zranitelnějším lidem může také dodat trochu více sebedůvěry k tomu, aby opustili své domovy, navázali kontakt se svými blízkými a dali jim podnět k vyhledání lékařské pomoci v případě jiných zdravotních problémů, se kterými dosud váhali."

Útočí také chřipka

Současné epidemiologické a klinické zkušenosti s pandemií covidu-19 předpovídají, že světová populace bude v určitém období roku čelit nejméně dvěma respiračním virovým infekcím: SARS-CoV-2 a chřipce. Překrytí těchto dvou epidemických křivek je "dvojčetná epidemie". To představuje novou výzvu pro zdravotnický systém a epidemiology. Proto budou v budoucnu hrát velmi důležitou roli bylinné prostředky, které se používají již po staletí, a které mohou tyto viry potlačovat. V tkáňových kulturách in vitro mají testované extrakty z cistu krétského, echinacey purpurové a šalvěje muškátové, které jsou součástí přípravku VIROSTOP, významnou inhibiční aktivitu proti virům sezonní chřipky A (H1N1, H3N2) a B, a také proti viru SARS-CoV-2.

Sprej VIROSTOP, který obsahuje účinný extrakt z rostliny cist krétský s vysokým obsahem polyfenolů, patří mezi volně prodejné zdravotnické prostředky. Od roku 2011 bylo prodáno více než dva miliony balení ústních a nosních léčivých přípravků.

O společnosti

Skupina Herb-Pharma, která působí od 90. let, je holdingovou společností, do níž patří několik společností. Mateřská společnost Herb-pharma AG sídlí v Curychu ve Švýcarsku. Vyrábí léčiva, doplňky stravy, zdravotnické prostředky a kosmetiku. Společnost Herb-pharma AG se zaměřuje na výrobu přírodních a biotechnologických produktů. Provozuje vlastní vývojové a výrobní závody s týmem vědců, biologů, lékařů, farmaceutů a chemiků.

Prof. James Kingsland

Je uznávaným lékařem primární péče. Je čestným klinickým profesorem na University of Central Lancashire. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti všeobecné praxe, lékařského vzdělávání a zdravotní politiky. Je spolutvůrcem nového modelu péče The Primary Care Home, jehož principy využila NHS England v rámci Dlouhodobého plánu NHS k vytvoření celostátního pokrytí sítěmi primární péče.

Emilie Niedobová, MD

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Během své odborné praxe se vypracovala ze sekundární lékařky interního oddělení na primářku interního oddělení Oblastní nemocnice Kolín a.s., kde pracuje již více než 30 let. MUDr. Niedobová absolvovala také stáž na gastroenterologickém oddělení WRAMC ve Washingtonu a několik let učila na Střední zdravotnické škole v Kolíně.