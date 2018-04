Vzniku deprese je vystaven každý. Vědci odhalili rizikové geny

Celkem dvě stě vědců z Velké Británie, USA a Austrálie dospělo k závěru, že u každého člověka existuje genetický předpoklad ke vzniku deprese. Odhalili 44 různých genetických faktorů, které mohou depresi podpořit. Každý jedinec údajně spadá to takzvaného rizikového "spektra". Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

Světová zdravotnická organizace dokonce odhaduje, že až 350 milionů lidí na světě bojuje s některou formou deprese. Jenom ve Spojených státech amerických jich žije 16 milionů. Problém je podle vědců nevhodně stanovená léčba, kterou tito lidé velmi často podstupují. Právě nepochopení ze strany lékařů a nepřesné určení diagnózy tuto nemoc značně komplikuje.

Skutečnost, že existuje až 44 geneticky daných rizikových faktorů pro vznik deprese, potvrzuje, že může propuknout prakticky u kohokoliv. Vědci hodnotili 135 tisíc lidí s depresí a současně 344 tisíc jedinců, kteří na sobě nikdy v minulosti nepocítili známky tohoto onemocnění.

Závěry studie odhalují fakt, že každý jedinec na světě spadá do rizikového "spektra" deprese. Záleží tedy jenom na tom, kam přesně do toho pomyslného "spektra" patří, jaké stresové situace ho během života potkají a také jak velkou má dědičnou zátěž. "Výsledky se dokonale shodují s tím, co už víme o antidepresivech. Ty se zaměřují na konkrétní geny a proteiny. Rozhodně teď víme, že jsme se vydali správným směrem," objasňuje profesor genetiky a psychiatrie Patrick Sullivan, který je spoluautorem výzkumu.

Podle profesora psychiatrie Srijana Sena z univerzity v Michiganu mohou být závěry výzkumu považovány za důležitý pokrok. "Ve srovnání s předešlými studiemi jsme až teď schopni rozpoznat, jak deprese vlastně funguje a jaký má vývoj," říká psychiatr. "Biologickým procesům v těle jedince musíme nejdříve porozumět, a až potom s nimi můžeme nějakým způsobem zacházet a léčit je."