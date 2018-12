Co se ještě smí říkat a co už je za hranou?

Dnešní korektní doba narýsovala další pomyslné minové pole, v němž se musí našlapovat velmi obezřetně. Tentokrát jde o oslovování. Zatímco australský soud odmítl stížnost Novozélanďanky, kterou urážela přezdívka Kiwi, irské nemocnice zakázaly svým zaměstnancům oslovovat pacienty familiárním způsobem.

Julie Savageová se před dvanácti lety přestěhovala z Nového Zélandu do australského Adelaide, kde si našla práci v pekařství Vili's Cakes. Tehdy si určitě nepředstavovala, že jejího jména budou za pár let plné noviny a že se o ní bude debatovat na celém světě. Před rokem a půl však zažalovala svého zaměstnavatele kvůli tomu, že ji na pracovišti oslovuje Kiwi. Jde o přezdívku obyvatel Nového Zélandu, kterou používají i oni sami. Souvisí se stejnojmenným nelétavým ptákem (česky psaným kivi) žijícím na ostrovech a není považována za urážlivou.

"Měla jsem kiwijskou vlajku na svém pracovním stole, jsem pyšná. Ale Kiwi není moje jméno, o to tady jde. Nikdo jiný mě tak neoslovoval, jen on (majitel společnosti Vili Milisits, pozn. red.). Používal to, jako by to bylo mé jméno. Říkal třeba 'Jdi a umyj nádobí, Kiwi' nebo 'Utři stůl, Kiwi'," uvedla žena.

Majitel pekárny, jenž je imigrantem z Maďarska, nařčení z diskriminace nebo znevažování odmítá. Listu Herald řekl, že se ničeho špatného nedopustil a zmíněné slovo nepoužíval ve zlém úmyslu. Soud mu dal za pravdu. Obvinění z rasové diskriminace odmítl jako neopodstatněné. Julie, matka dvou dětí, prohlásila, že jí tato zkušenost "zničila život". Proti rozsudku se však neodvolá, protože nemá peníze na právníka. Jak sama říká, nešlo jí o peníze, ale o omluvu. Milisits zase tvrdí, že kdyby si o omluvu řekla, rád by ji vyslovil.

Číslo místo jména

Podobné problémy nyní řeší v Irsku. Personál tamních nemocnic byl poučen, aby pacienty neoslovoval familiárními výrazy "miláčku", "drahoušku", "holky" nebo "kluci". Úřad pro zdravotní péči (HSE), jenž řídí všechny typy zdravotní péče v Irsku, vydal ve svém posledním reportu směrnice, podle nichž mají lékaři a další zdravotnický personál více dbát na to, jak s pacienty mluví. Nevhodné také je, když lékaři či sestry při hovoru o pacientech místo jejich jména používají třeba číslo pokoje či lůžka, případně název choroby nebo postižených partií - například "ten s kyčlí," uvádí HSE.

V publikaci se píše, že právě komunikační dovednosti zdravotnického personálu často zásadně ovlivňují zdravotní stav pacientů. Nařízení nicméně vyvolalo mezi odbornou i laickou veřejností kritiku. Například oftalmolog Michael O'Keefe z dublinského Mater Hospital se nechal slyšet, že se "politická korektnost totálně zbláznila" uprostřed období akutního nedostatku nemocničních lůžek a rostoucích čekacích dob na operace.

Sami pacienti potvrzují, že méně formální přístup je pro ně naopak často příjemnější. "Loni jsem byl v nemocnici, operace trvala dvakrát déle, než měla, a tlumiče bolesti nezabíraly. Sestřičky a doktoři (někteří mladší než já) mě oslovovali 'srdíčko', čímž mi dávali najevo, že vědí, že trpím, a že pro mě mají pochopení. Nikdy jsem se necítil uražený nebo ponížený," uvedl jeden z nich na internetu. Irská pacientská organizace mezitím doporučila, aby si nemocnice samy našly určitou rovnováhu v přístupu k pacientům.