WHO varuje před dalším šířením koronaviru

Nový typ koronaviru, který způsobuje onemocnění plic, se v příštích dnech pravděpodobně rozšíří do dalších částí Číny a možná i do jiných zemí. Podle agentury Reuters to uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO).

"V nadcházejících dnech můžeme očekávat více případů v dalších částech Číny a možná i v dalších zemích," prohlásil mluvčí WHO Tarik Jašarević.

Většina případů nákazy byla zaznamenána v jedenáctimilionovém čínském městě Wu-chan, postupně ale začínají hlásit infikované také jiné oblasti Číny jako metropole Peking, finanční centrum Šanghaj a provincie Kuang-tung a Če-ťiang.

Kromě Číny se nákaza potvrdila také ve dvou případech v Thajsku a po jednom v Japonsku a v Jižní Koreji. Jde se přitom o lidi, kteří předtím byli ve městě Wu-chan. V úterý se k těmto zemím připojil i Tchaj-wan. Pozitivně zde byla na zmíněný virus testována místní žena, který se vrátila z Wu-chanu, sdělilo tchajwanské centrum pro kontrolu nemocí.