Zákazníky ve fastfoodu lze přelstít ke zdravějšímu jídlu

Fast-foody jsou synonymem pro stravovací neřesti a vysoký počet kalorií. Nová studie britských vědců ve spolupráci s McDonald's však odhalila, že řetězce mohou poměrně snadno své zákazníky nalákat na zdravější volbu jídla. Stačí jen, aby ve své nabídce onen zdravější nebo méně kalorický produkt přesunuly na přední pozici. Zprávu přinesl server The Telegraph.

Studie vědců z University of Manchester a University of Warwick probíhala 12 týdnů v průběhu roku 2016 v 622 britských pobočkách McDonald's. Výzkum publikovaný v časopise Psychology & Marketing spočíval v tom, že fastfoodové restaurace prohodily ve svém dotykovém kiosku pro objednávky polohu Coca-Coly a Coca-Coly Zero.

Zatímco ikonku Coca-Coly Zero, jež neobsahuje cukr, přesunuli v nabídce nápojů na první místo, klasickou Coca-Colu, jejíž plechovka obsahuje 140 kalorií, přeřadili na opačný konec tabulky. Jednoduchý trik se nakonec ukázal jako velice efektivní. Prodej Coca-Coly Zero stoupl, kdežto u té klasické klesl.

Za celých 12 týdnů se prodalo průměrně na jeden obchod o 345 klasických Coca-Col méně, což je pokles o sedm procent. Mnohem výraznější rozdíl pak nastal u Coca-Coly Zero, u které byl zaznamenán průměrný nárůst prodeje o 317 neboli o 30 procent na jeden obchod.

Autoři studie se domnívají, že prohozením nápojů narušili automatické očekávání zákazníků, čímž jim dali možnost přehodnotit svou obvyklou volbu. Efekt jejich "triku" byl zhruba stejně účinný ve všech restauracích, takže roli nehrálo například to, zdali se daný McDonald's nacházel v chudinské, či bohaté čtvrti.

Jeden z vědců, který se na studii podílel, behaviorální psycholog Ivo Vlaev, označil výsledky za šokující vzhledem k tomu, že možnost objednat si klasickou Coca-Colu z nabídky nezmizela. "Můžete to nazvat kognitivním trikem. Je založen na předpojatosti nebo na slepém psychologickém bodě, který máme, když se díváme na možnosti, které jsou před námi, protože naši pozornost soustředíme na věci, které jsou více viditelné nebo se zjeví hned před našima očima," vysvětlil.

"I pomocí malých změn ve správný čas na správném místě dokážete udělat velký rozdíl. Nemusí to být nic složitého. Můžete jednoduše replikovat to, co jsme udělali společně s McDonald's. Jde o věc, v níž všichni vyhrají a nikdo neprohraje. Behaviorální věda může být v tomhle ohledu nástrojem, který bude výhodný pro všechny," vyzval Vlaev ostatní obchodníky, aby si z těchto "slibných výsledků vzali příklad".