Zánět močových cest může skončit i onemocněním ledvin. Je dobré ho řešit včas

Nepříjemná a bolestivá infekce močového ústrojí je hlavně mezi ženami tak častým onemocněním, že mívají tendenci ji bagatelizovat. Nevhodnou léčbou nebo jen čekáním na vymizení příznaků si ovšem můžeme zadělat na vážné zdravotní problémy.

Akutní zánět močových cest potrápí alespoň jednou za život každou druhou ženu. Ohlašuje se neustálým nucením k močení, které je bolestivé - pálí a řeže, bolestí v podbřišku, ale také zvýšenou teplotou či nevolností. To všechno jsou neklamné příznaky, že se do močové trubice a následně i do močového měchýře dostala infekce. Jejím nejčastějším původcem je bakterie Escherichia coli. Odkud pochází? Převážně z našeho vlastního střevního traktu. Z konečníku to má totiž k močové trubici nebezpečně blízko. A my ji v cestě nezřídka nechtěně pomůžeme:

· Špatnou, často hlavně přehnanou hygienou, která narušuje zdravou mikroflóru v intimní oblasti.

· Nesprávným směrem utírání se po stolici - směrem zezadu dopředu.

· Sexem, po němž si neodskočíme na malou, čímž bychom bakterie přenesené třením do močové trubice spláchly. Ještě větší riziko přenosu infekce hrozí při sexu análním nebo při střídání partnerů.

· Neprodyšným spodním prádlem.

· Oddalováním odskočit si na toaletu, tedy zadržováním moči.

· Nedostatečným pitným režimem.

· Přemírou konzumace cukru.

· Dlouhodobým stresem a vyčerpáním.

· Oslabeným imunitním systémem.

Proč je třeba zasáhnout okamžitě?

Začít léčit zánět močových cest hned při prvních příznacích je nezbytné nejen kvůli rychlejšímu potlačení nepříjemných příznaků. Hrozí totiž, že infekce bude z močového měchýře postupovat dál, až do ledvin. Zánět ledvin už je závažnou zdravotní komplikací, která mnohdy vyžaduje i hospitalizaci. Doprovází ho krev nebo hnis v moči, velká bolest v bederní oblasti, vysoké horečky, únava a schvácenost. Bez lékařské pomoci by mohlo dojít až k selhání ledvin nebo k celkové sepsi, což je život ohrožující stav.

Akutní zánět močových cest může po zanedbané léčbě přejít také do chronické formy. Při ní sice nemusí být symptomy infekce tak výrazné, zato přicházejí dvakrát za půl roku nebo i častěji. Kapacita močového měchýře se navíc vinou chronických potíží zmenšuje, takže nás nutí častěji močit. Léčba je pak samozřejmě zdlouhavější a náročnější.

Jak se zánětem močových cest bojovat?

Při prvních příznacích bychom rozhodně neměly otálet. Jednu z možností léčby bez nutnosti lékařského předpisu představují fytofarmaka, tedy rostlinné léčivé přípravky. Fytofarmaka musí (stejně jako všechny registrované léky) projít náročným schvalovacím řízením (registrací), při němž se hodnotí účinnost, kvalita a bezpečnost daného léku.

Právě takovým lékem, který je určen k léčbě zánětů močových cest, je například Canephron. Jde o tradiční rostlinný léčivý přípravek obsahující výtažky z rozmarýnu, libečku a zeměžluči. Zmíněné tři bylinné extrakty společně zabraňují uchycení bakterií na sliznici močových cest a jejich množení. Tento rostlinný lék má navíc protizánětlivý, spasmolytický, antibakteriální, analgetický a diuretický účinek. Může ulevit již od prvních příznaků zánětu močových cest a může být užíván také souběžně s antibiotiky.

Více o léčivých bylinách:

Rozmarýn lékařský

V listech je obsažená kyselina rozmarýnová, ta patří mezi látky, které dokáží narušit ochranný biofilm, v němž žijí bakterie. Ty pak nejsou schopny vzájemně komunikovat a dochází k selhání jejich ochranných systémů.

Zeměžluč

Nať zeměžluče má podle dosavadních výzkumů prokazatelný antimikrobiální a antivirový účinek.

Libeček

Kořen libečku se velkou měrou podílí na pročištění a posílení organismu.

Canephron je lék k vnitřnímu užití. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalový leták. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.