Závislost na videohrách je oficiálně označena za zdravotní problém

Přílišné hraní videoher je nyní považováno za zdravotní problém. Potvrdila to Světová zdravotnická organizace (WHO), která hraní her zařadila do svého seznamu diagnostikovaných nemocí. Závislost na videohrách označila jako herní poruchu. Upozornil na to server CBS News.

"Herní porucha je definována jako vzorec herního chování (digitální hry nebo videohry), který se vyznačuje sníženou kontrolou nad hraním her, zvýšeným upřednostňováním této činnosti před jinými aktivitami, a to v takovém v rozsahu, až to dostává na denní bázi přednost před jinými zájmy. Hraní her v takovém případě dál eskaluje, i přestože z toho plynou negativní důsledky," charakterizuje poruchu na svých oficiálních stránkách WHO.

Ve většině případů musí osoba vykazovat po dobu 12 měsíců výše zmíněné symptomy, aby jí mohla být herní porucha diagnostikována. Mluvčí WHO Tarik Jasarevic uvedl, že oficiální zařazení této závislosti do seznamu poruch bylo učiněno poté, kdy odborníci z celého světa shodně zhodnotili řadu dostupných důkazů a shodli se na tom, že "jistý vzorec herního chování se dá charakterizovat jako narušení kontroly".

Videoherní průmysl, který v loňském roce vydělal takřka 44 miliard dolarů, což je například více než filmový, se proti klasifikování hraní videoher jako zdravotní poruchy brání. Společnost Entertainment Software Association zastupující herní vývojáře v USA uvedla, že tohle označení "bezohledně trivializuje skutečné problémy duševního zdraví. Světová zdravotnická organizace ví, že zdravý rozum a objektivní výzkum prokazují, že videohry nejsou návykové".