Znečištěný vzduch, hluk, světelný smog... Jak život ve městě ovlivňuje naše zdraví?

Více než 50 % světové populace žije v městských oblastech a podle prognóz se jejich počet v roce 2050 zvýší na více než dvě třetiny. Bydlení ve městě přináší řadu výhod, od kulturního vyžití přes nepřeberné množství restaurací, kaváren či obchodů, dostupnost zdravotní péče, škol i školek až po širší nabídku zaměstnání. Na druhé misce vah ovšem stojí znečištění vzduchu, světelný smog, zvýšený hluk a vysoká koncentrace obyvatel. Tyto faktory mohou mít dopad na naše zdraví. Jak lze negativní jevy eliminovat nebo alespoň zmírnit?

Smog, výfukové plyny automobilů, kouř, prach, průmyslové zplodiny... Mezi největší hrozby pro zdraví městských obyvatel patří znečištěný vzduch. Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí uvádí, že v roce 2019 bylo znečištění ovzduší v Evropě příčinou významné zátěže v podobě předčasných úmrtí a onemocnění. Ve 27 členských státech Evropské unie došlo k 307 000 předčasných úmrtí způsobených expozicí jemných prachových částic.

Otevřeným oknem proudí nečistoty přímo do bytu

Znečištěný vzduch, který může způsobovat vedle astmatu a onemocnění plic třeba i zvýšené riziko srdečních chorob a jiných orgánů, dýchají obyvatelé měst nejen na ulici, ale i doma. Otevřenými okny se při větrání do domácnosti dostává "čerstvý vzruch", ten je ovšem plný nečistot. A škodlivé částice si domů přinášíme i na oblečení a podrážkách bot. Vědci ze společnosti Dyson prováděli po celém světě analýzy filtrů čističek vzduchu, aby zjistili, jaké nečistoty se nacházejí v domácnostech. Kromě prachu, zbytků hmyzu, roztočů, odumřelých částí pokožky či cigaretového popelu v nich našli i kaučukové částice, které se pravděpodobně uvolňují z pneumatik. Ve slunečném počasí se dostávají do vzduchu i částice krémů na opalování nebo silikonové kuličky, které jsou součástí make-upu či dalších kosmetických produktů, jako je lak na vlasy. "Vítr, který fouká venku kolem našich domovů, přináší do domácností ještě více znečišťujících látek, než se v interiérech běžně vyskytuje," uvádí Karen Holeyman, vedoucí výzkumu mikrobiologie ze společnosti Dyson.

Čističky vzduchu vytvoří zdravé klima doma i v kanceláři

Součástí městských bytů se proto stále častěji stávají mobilní čističky vzduchu, které představují řešení, jak zlepšit domácí ovzduší i v aglomeracích. Dokážou zachytit okem neviditelné částice a škodlivé plyny a vytvořit v městské džungli oázu čistého vzduchu. Díky tomu lze zlepšit soustředění a potažmo pracovní produktivitu, i kvalitu spánku. Například sloupový ventilátor Dyson Cool™ AM07 anebo čistička Dyson Pure Cool™ TP00 fungují zároveň i jako ventilátor, proto kromě toho, že vzduch vyčistí od alergenů, pylových zrn a dalších nečistot, v teplých měsících vzduch ochladí, takže v útrobách bytu vznikne příjemné klima. Unikátní technologie Air Multiplier™ vytváří nepřerušovaný proud plynule proudícího vzduchu bez nebezpečných rychle rotujících lopatek, proto se hodí také do domácností s dětmi či domácími mazlíčky. Novinka Dyson Purifier Cool Formaldehyde™ TP09 dokáže ještě navíc přesně detekovat a likvidovat formaldehyd. Ovládat ji lze i na dálku přes aplikaci Dyson Link. Osvěžující vzduch si proto můžete nastavit na cestě z práce domů, nebo když naopak míříte do své kanceláře. Díky nočnímu režimu neruší usínání a spánek hlukem ani světlem. Navíc minimalistický design zapadne do moderních interiérů a přístroj se stane jejich atraktivním doplňkem.

Světelné znečištění narušuje tvorbu melatoninu

Obyvatelé měst se potýkají nejen se znečištěným vzduchem, ale také s takzvaným světelným smogem. Vzniká kvůli velkému množství umělých světelných zdrojů, jako jsou pouliční lampy, reflektory automobilů a dalších dopravních prostředků, výkonné světlomety továren, reklamní poutače, nevhodné domovní osvětlení a další zdroje. To vše život ve městě nejen znepříjemňuje, ale z dlouhodobého hlediska ohrožuje i zdraví rezidentů. V noci totiž světelné znečištění vede ke spánkové deprivaci a narušuje tvorbu melatoninu, který se označuje jako "hormon spánku". Pro jeho tvorbu je nezbytná úplná tma. Pokud ovšem žijeme v prostředí, kde je světlo i v noci, výsledkem může být zvýšená únava, poruchy soustředění, vyčerpání, podrážděnost a z toho plynoucí zdravotní potíže...

Venkovní stínění ochrání před světelným smogem i hlukem

Zabránit nežádoucímu průniku světla do oken pomůže kvalitní stínění. Pokud jde o interiérové stínění, nejlépe k tomuto účelu slouží zatemňující látkové blackout rolety plně pohlcující světlo. Postranní vodící lišty navíc brání průniku světla na krajích. Do ložnic městských bytů je ovšem nejvhodnější instalovat venkovní rolety či exteriérové žaluzie, které dokážou vytvořit v noci dokonalou tmu. "Do rolet nebo žaluzií už umíme zabudovat i elektronické spínací hodiny nebo sluneční čidlo. V určitou dobu se pak stínění podle denní doby otevře, takže se vaše tělo může fyziologicky probudit," vysvětluje Jan Žižlavský z opavské společnosti ISOTRA, která se stínicí technikou zabývá již 30 let. Venkovní stínění zároveň vytvoří i jistou bariéru proti hluku, který je dalším úskalím číhajícím na obyvatele měst. Konstantní působení nepříjemných zvuků patří rovněž k narušitelům kvalitního spánku.

Bojujte se stresem a depresemi díky přírodě!

Hlučné prostředí i vysoká koncentrace obyvatel mohou mít podle odborníků neblahý dopad také na psychické zdraví. Častější výskyt duševních nemocí, jako jsou deprese, úzkosti nebo schizofrenie, ve městech vysvětlují vědci různými hypotézami. Přispívat k nim může ztráta osobního prostoru v davu na ulici či hromadné dopravě, která vede k pocitu ohrožení a stresu, ale také fakt, že ve městech se lidé méně osobně setkávají, a paradoxně se tak mohou cítit osamělejší. Psychické potíže může vyvolávat i nedostatek zeleně v okolí. Zlepšit duševní pohodu proto lze pravidelnými návštěvami přírody, osobním sociálním kontaktem (nejen tím on-line!) a péčí o duševní zdraví.