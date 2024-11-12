Legendární kytarista Carlos Santana, jeden z nejvýznamnějších a nejvlivnějších hudebníků všech dob, se vrací do České republiky! Držitel deseti cen GRAMMY a trojnásobný držitel Latin GRAMMY vystoupí 22. července 2027 v jedinečném prostředí Zámecké zahrady ve Slavkově u Brna v rámci svého světového turné Planet of Free Will Global Tour 2027.
Hudební ikona, která již více než pět desetiletí propojuje rock, blues, jazz a latinskoamerické rytmy do nezaměnitelného zvuku, nabídne českému publiku koncert plný virtuózní kytarové hry, strhující energie a nadčasových hitů, které ovlivnily celé generace posluchačů. Carlos Santana patří k hudebníkům, kteří zásadním způsobem proměnili podobu moderní populární hudby. Jeho jedinečný styl, v němž se snoubí afrokubánské rytmy, blues, rock a jazz, překračuje hranice žánrů, kultur i generací. Světovou pozornost na sebe strhl již v roce 1969 legendárním vystoupením na festivalu Woodstock, které odstartovalo jeho mimořádnou kariéru.
Jeho koncerty jsou proslulé mimořádnou atmosférou, instrumentální virtuozitou a schopností propojit publikum prostřednictvím hudby.