Americká rocková kapela Thirty Seconds to Mars se vrací do Prahy! Bratři Jared a Shannon Leto přivezou 18. května 2027 do pražské O2 areny výjimečné turné A Beautiful Lie vs This Is War, které oslavuje dvě zásadní alba jejich kariéry. Fanoušci se mohou těšit na velkolepou koncertní show plnou emocí, energie a skladeb, které definovaly jednu generaci.
Jen málokteré kapele se podaří definovat hudební éru a zároveň se neustále vyvíjet napříč desetiletími. Thirty Seconds to Mars jsou jednou z nich. Skupina vedená charismatickým Jaredem Letem a jeho bratrem Shannonem prodala po celém světě více než 15 milionů alb a vybudovala si pověst jedné z nejvýraznějších koncertních formací současnosti. Jejich vystoupení pravidelně kombinují monumentální produkci, intenzivní kontakt s publikem a nezaměnitelnou atmosféru, díky níž si kapela získala oddané fanoušky po celém světě.
Rok 2026 se nesl ve znamení oslav dvacátého výročí alba A Beautiful Lie. Při této příležitosti kapela připravila speciální reedici obsahující čtyři dosud nevydané skladby, včetně dlouho očekávané akustické verze svého největšího hitu "The Kill". Vydání doprovodil také nový videoklip, který se ohlíží za dvacetiletou cestou kapely a jejím mimořádným vztahem s fanoušky.