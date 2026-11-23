Romanticky bílé vrcholky skalnatých velikánů, v nižších polohách první sníh a nádherně čerstvý horský vzduch. První oblouky patří k zážitkům, které mají lyžaři ve svých kalendářích červeně podtržené. Dostupnost skvělého lyžování bude pro české návštěvníky ještě daleko lepší, a to díky znovu zavedené lince mezi Prahou a Popradem.
Letos se podle plánů počítá se zahájením sezony na 5. prosince, alespoň co se týká Štrbského Plesa, v Tatranské Lomnici pak na 12. prosince. Je ale potřeba dodat, že skutečný začátek provozu jako vždy ovlivní počasí a sněhové podmínky.
Tatranská Lomnica patří k nejvýraznějším lyžařským střediskům. Pod Lomnickým štítem nabízí tratě pro různé úrovně lyžařů, od mírnějších svahů až po náročné sjezdy z Lomnického sedla. Zimní návštěvu lze navíc spojit s výletem lanovkou na Skalnaté pleso, odkud se otevírají působivé výhledy na okolní štíty. Tatranská Lomnica tak láká nejen lyžaře, ale i návštěvníky, kteří chtějí poznat zimní Tatry z jiné perspektivy.
Ale pozor, výběr ubytování může ovlivnit celý zážitek z dovolené stejně jako samotné lyžování. Kdo chce mít sjezdovky na dosah, může v Tatranské Lomnici zvolit Hotel Kukučka. Nabízí pohodlné zázemí, wellness se saunami a možnost ochutnat slovenskou kuchyni v restauraci Koliba Kamzík.
Pokud Tatranská Lomnica patří k nejznámějším střediskům na Slovensku, Štrbské Pleso je doslova ikonou. Kromě lyžování láká také na procházky kolem legendárního plesa, výhledy na okolní štíty a široké možnosti zimního vyžití. Je ideálním místem pro ty, kteří chtějí spojit aktivní dovolenou s klidnějšími chvílemi v horské přírodě.
Na Štrbském Plese je zajímavou volbou Wellness Hotel Borovica****, který spojuje horské prostředí s bazénem, saunami a dalšími možnostmi relaxace. Rodiny i skupiny, které preferují více prostoru a vlastní režim, mohou sáhnout po apartmánovém ubytování, například v Hotelu Ovruč. Výběr tak nemusí být jen otázkou ceny, ale také toho, zda člověk hledá hotelový komfort, wellness, nebo větší nezávislost.
Tatry ovšem nejsou jen pro vášnivé lyžaře. Zimní pobyt lze zpestřit výlety tatranskou železnicí, návštěvou horských osad nebo posezením v kavárně s výhledem na zasněženou krajinu. Právě kombinace sportu, přírody a odpočinku dělá z regionu zajímavý cíl i pro ty, kteří chtějí strávit na sjezdovce jen část dovolené.
Cesta pod tatranské štíty je nyní jednodušší také pro české návštěvníky. Přímé letecké spojení mezi Prahou a Popradem-Tatrami již provozuje společnost Wizz Air, a to třikrát týdně – ve čtvrtek, v sobotu a v neděli. Let trvá přibližně hodinu. Pro cestovatele, kteří nechtějí absolvovat dlouhou cestu autem, jde o zajímavou alternativu.
Kdo už nyní přemýšlí o zimním pobytu, může využít také nabídku First Minute od APLEND. Členové věrnostního programu MYAPLEND mají na vybrané pobyty od 1. prosince 2026 do 31. března 2027 nárok na slevu až 20 procent. Podrobnosti a podmínky se liší podle konkrétní nabídky.
Zima ve Vysokých Tatrách tak může znamenat mnohem víc než jen několik hodin na lyžích. Je to příležitost zpomalit, užít si horskou přírodu a vrátit se domů s hlavou plnou zážitků. Ať už bude hlavním cílem první sníh na sjezdovce, zimní procházky, nebo večerní relaxace, právě teď je ideální čas začít plánovat.