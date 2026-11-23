Světově proslulý soubor GREGORIAN zve české a slovenské fanoušky na výjimečné vánoční koncerty. V rámci The Magical Christmas Tour 2027 vystoupí nejen v Praze, ale také v Ostravě a Bratislavě. Turné propojí nadčasové melodie, mystickou atmosféru, velkolepou scénickou show a nabídne hudební zážitek, který diváky přenese do světa vánoční nálady, klidu a harmonie.
Vánoce jsou časem setkávání a okamžiků, na které se nezapomíná. Právě jejich jedinečnou atmosféru chtějí v zimě roku 2027 zprostředkovat GREGORIAN, jeden z nejznámějších vokálních projektů na světě. V rámci turné The Magical Christmas Tour 2027 představí koncertní program, v němž zazní tradiční vánoční koledy i oblíbené melodie v nezaměnitelném stylu gregoriánských chorálů. V českém hlavním městě rozezní jejich zpěv prostory O2 universa. Vstupenky na koncerty seženete v sítích Ticketportal a Ticketmaster.
Tajemné hlasy, působivé aranže a strhující scénická produkce vytvoří atmosféru, která diváky alespoň na chvíli vytrhne z předvánočního shonu. Frank Peterson, producent a stvořitel projektu GREGORIAN, k turné říká: „Tato vánoční show bude výjimečnou cestou za nejkrásnějšími melodiemi a emocemi spojenými s obdobím Vánoc. Těšíme se, že budeme moci tyto kouzelné okamžiky sdílet s naším publikem.“
Od chrámových chorálů ke světovým hitům
GREGORIAN si získali miliony fanoušků po celém světě díky originálnímu propojení staleté hudební tradice s moderními popovými a rockovými skladbami. Jejich vystoupení charakterizují monumentální vokální aranže, tajemná atmosféra a výrazná scénická choreografie, které společně vytvářejí jedinečný umělecký koncept. Projekt se představil světu již v roce 1999 albem Gregorian: Masters of Chant, které mu přineslo mezinárodní úspěch a pomohlo definovat zcela osobitý hudební žánr. Za jeho vznikem stojí producent Frank Peterson, známý také spoluprací s umělci, jako jsou Sarah Brightman, Andrea Bocelli, José Carreras, Plácido Domingo nebo Tom Jones.
Za svou kariéru odehráli GREGORIAN více než 2 000 koncertů ve 36 zemích a prodali přes 11 milionů alb. Jejich živá vystoupení si získávají publikum nejen hudebním zpracováním, ale také propracovanou produkcí, která proměňuje koncertní sál v prostor s chrámovou atmosférou.
Vánoční melodie v nečekané podobě
The Magical Christmas Tour 2027 nabídne jedinečnou příležitost prožít známé vánoční melodie v novém světle. Charakteristický zvuk gregoriánských chorálů dodá oblíbeným skladbám hloubku, emotivní sílu i nádech tajemna. Tato slavnostní hudební cesta zcela jistě osloví nejen dlouholeté fanoušky uskupení, ale zároveň i ty, jenž se s touto tvorbou setkávají poprvé.
Nechte se unést kouzlem Vánoc a prožijte večer, na který budete dlouho vzpomínat. The Magical Christmas Tour 2027 přináší výjimečné hudební setkání, které rozezní srdce, pohladí duši a připomene to nejkrásnější, co k Vánocům patří.
Místa konání:
16. 12. 2027, 19:00, Ostrava, RT Torax Arena
17. 12. 2027, 19:00, Bratislava, Peugeot Arena
19. 12. 2027, 19:00, Praha, O2 universum