Série Battlefield se podle všeho chystá na další pokračování. Electronic Arts potvrdilo, že pracuje na několika dosud neoznámených projektech, přičemž jedním z nich má být nový díl Battlefieldu. Vývoj je ale teprve na začátku a na vydání si hráči ještě několik let počkají.
EA v poslední době prošlo výraznými změnami a řada jeho studií se nevyhnula propouštění. Personální škrty se dotkly týmů Maxis, Respawn, Ripple Effect, Motive i Full Circle a svou činnost definitivně ukončilo také BioWare. Společnost přesto pokračuje ve vývoji nových projektů.
Na dalším Battlefieldu mají podle dostupných informací spolupracovat týmy DICE, Criterion, Motive a Ripple Effect. Vzhledem k tomu, že projekt se údajně nachází v rané fázi vývoje, zatím není známo, jakým směrem se série vydá ani jaké novinky nabídne.
Podle serveru Insider Gaming nový Battlefield, označovaný jako Battlefield 7, nedorazí dříve než na konci roku 2027. Vzhledem k současnému stavu projektu ale může být výsledný termín ještě výrazně vzdálenější.
EA zároveň nemá v plánu současný Battlefield opustit. Battlefield 6 bude i nadále dostávat nový obsah a vývojáři pokračují v jeho podpoře. Hráči se tak nemusí obávat, že by oznámení dalšího dílu znamenalo okamžitý konec podpory aktuální hry.
Na první konkrétní informace o novém Battlefieldu si proto budeme muset ještě počkat. Vývoj je zatím na samém začátku a EA má před sebou několik let práce.