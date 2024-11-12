Warhorse Studios má podle všeho před sebou další dlouhodobý projekt ze světa Pána prstenů. Nová hra se údajně brzy přesune do plné produkce, na její vydání si ale hráči zřejmě počkají ještě několik let.
České studio v současnosti pracuje na dvou projektech. Zatímco spin off série Kingdom Come má podle dostupných informací dorazit už v první polovině roku 2027, titul zasazený do světa Pána prstenů je podle všeho stále ve výrazně dřívější fázi vývoje.
Nové informace přinesl insider, který se v minulosti trefil do několika dosud nepotvrzených informací. Podle něj se projekt může poměrně brzy dostat do plné produkce. Zároveň tvrdí, že se o hře interně diskutovalo už několik let předtím, než se její existence dostala na veřejnost.
Podle stejného zdroje by vývoj mohl zabrat dalších pět až šest let. Pokud by se tento odhad naplnil a hra by skutečně přešla do plné produkce v dohledné době, vydání by mohlo připadat nejdříve na rok 2031.
O samotné hře zatím stále víme jen velmi málo. Podle neoficiálních informací má jít o plnohodnotný AAA titul kombinující akční adventuru s RPG prvky. Hra by měla nabídnout rozsáhlý otevřený svět, příběhové zaměření a pohled z první osoby.
Nedávno se navíc objevily informace spojené s mapou projektu, která mohla naznačit více o období, do kterého bude příběh zasazený, i o postavách, se kterými se hráči setkají. Všechny tyto informace ale zatím pocházejí z neoficiálních zdrojů a Warhorse Studios hru ani její datum vydání veřejně nepotvrdilo.