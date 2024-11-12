Microsoft připravuje změnu, která by mohla zpřístupnit cloudové hraní i hráčům bez předplatného Game Pass. Xbox aktuálně testuje samostatnou možnost, při které si uživatel jednoduše koupí určitý počet hodin pro hraní přes cloud a nemusí se zavazovat k pravidelné měsíční platbě.
Podle současných informací budou k dispozici tři balíčky. Nejlevnější nabídne 10 hodin za 4 dolary, tedy přibližně 85 korun. Prostřední varianta přidá 25 hodin za 8 dolarů, zatímco největší balíček nabídne 50 hodin za 12 dolarů, což odpovídá zhruba 260 korunám.
Nejde přitom o klasické předplatné. Pokud zakoupený herní čas během daného měsíce nevyužijete, hodiny by se vám měly převést do dalšího období. Hráči tak nebudou nuceni platit každý měsíc jen proto, aby si mohli příležitostně zahrát prostřednictvím cloudu.
Novinka má ale jedno důležité omezení. Streamovat budete moci pouze hry, které vlastníte a které zároveň podporují cloudové hraní. Microsoft tak nabídne model podobný službám typu GeForce Now, kde si uživatel rovněž pořizuje přístup ke vzdálenému hardwaru, zatímco samotné hry musí mít ve své knihovně.
Samostatné balíčky herního času nyní Microsoft testuje v rámci programu Xbox Insider. Pokud vše půjde podle plánu, nová možnost cloudového hraní by měla být zpřístupněna všem hráčům už letos v listopadu.
Pro příležitostné hráče může jít o zajímavou alternativu ke klasickému Game Passu. Kdo cloud využívá jen několikrát do měsíce, nebude muset kvůli několika hodinám hraní pořizovat celé předplatné.