Hyundai i20 je nejlepším kompaktním vozem v německém hodnocení "Auto Bild TÜV Report 2019"

Hyundai i20 získal titul nejlepšího kompaktního vozu v žebříčku "TÜV Report 2019", sestavovaném německým časopisem Auto Bild. Model i20 vládne segmentu kompaktních vozů s průměrným výskytem závažných závad u pouhých 3 % technických kontrol, uskutečňovaných německou organizací TÜV.

Model i20 je v celkovém hodnocení na sedmém místě před mnoha modely jiných výrobců. Tento výsledek je důležitým ukazatelem pro zákazníky, kteří si kupují nové nebo použité automobily, jelikož potvrzuje vysokou kvalitu vozidel Hyundai. Z nejvyšších požadavků, které klade Hyundai na svá vozidla v oblasti kvality, mají prospěch především zákazníci. Kromě finanční jistoty znamená vysoká kvalita a spolehlivost také ochranu před poruchami a neplánovanými návštěvami servisu.

Hodnocení vychází z technických prohlídek 8,8 milionu vozů

Auto Bild, největší motoristický časopis v Německu, a organizace TÜV vyhodnotily pro aktuální vydání zprávy "TÜV Report" výsledky technických kontrol 8,8 milionu vozidel v období od července 2017 do června 2018. Vozidla jsou v hodnocení rozdělena do kategorií podle věku a dalších kritérií. Jednotlivé kategorie zahrnují například kompaktní vozy, sportovní vozy, MPV, SUV a luxusní sedany, vozy poháněné zážehovými nebo vznětovými motory, hybridními systémy a elektromotory, nebo levné či dražší modely.

Z hlediska věku vozidel rozlišuje zpráva "TÜV Report" věkové kategorie 2 až 3 roky, 4 až 5 let, 6 až 7 let, 8 až 9 let a 10 až 11 let. Vítězem v každé věkové kategorii je automobil s nejnižším počtem závažných závad. Modely s nejnižší závadovostí jsou zařazeny mezi nejlepších deset v celkovém hodnocení. Auto Bild zároveň uvádí nejspolehlivější vozy v každém jednotlivém segmentu.

Nový model i20, uvedený na trh v létě 2018, přesvědčuje nejen nejlepší kvalitou ve svém segmentu. Všechny jeho motory již nyní splňují nejpřísnější emisní normu Euro 6d Temp, která bude pro nové automobily povinná až od podzimu 2019. Hyundai i20 je tedy lídrem ve své třídě také v oblasti ochrany životního prostředí a směr udává rovněž z hlediska komfortní a bezpečnostní výbavy. Přestože se jedná o kompaktní vůz, nabídka výbavy zahrnuje mimo jiné 7stupňovou dvouspojkovou převodovku (7DCT), asistenta pro jízdu v jízdním pruhu LKA (Lane Keeping Assist) a asistenta pro odvrácení kolize s překážkou vpředu FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) včetně funkce autonomního nouzového brzdění v městském provozu.

Příslib spolehlivosti a kvality stvrzují komplexní záruky

Jedinečná záruka na automobily Hyundai dokazuje, nakolik Hyundai důvěřuje kvalitě svých produktů. Stejně jako pro všechny nové modely Hyundai nabízené v Evropě platí i pro model i20 komplexní soubor poprodejních služeb, který zahrnuje pětiletou záruku Hyundai na celý vůz bez omezení ujetých kilometrů, pět let asistenčních služeb a pět let bezplatných kontrol technického stavu vozidla. Při prodeji použitého vozidla přechází záruka na další majitele, čímž se maximalizuje prodejní cena. Pro všechny majitele to navíc znamená pocit naprosté jistoty po celou dobu platnosti záruky.