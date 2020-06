Češi si letos raději pořídí spíše automobil než letenky

Automobil je v době pandemie nejbezpečnějším dopravním prostředkem, který vás ochrání před stále trvající hrozbou nákazy covidem-19. Minimalizujete tak kontakt s dalšími lidmi a dovolenou neohrozíte.

Život Čechů se postupně vrací do zajetých kolejí, přesto letošní prázdniny nebudou takové, na jaké jsme byli zvyklí. Cestování do zahraničí je omezeno a stále spojeno s rizikem nákazy covidem-19. Nejrozumnější volbou je tak cestování po souši, ať už po České republice, nebo i do nejbližších zahraničních destinací. Putování letadlem, autobusem či vlakem tak letos nahradí vlastní automobily, které jsou i díky dostupnosti financování rozumnou investicí do budoucnosti. Ze statistických údajů o prodejích, rezervacích a webovém hledání v síti AAA Auto je největší zájem o velké rodinné vozy.

"Letošní sezona dovolených bude pro nás všechny velkou výzvou. Musíme změnit své návyky a rozumně zvážit rizika spojená s cestováním. Již nyní evidujeme v našich autocentrech zvýšený zájem o větší rodinné vozy. Zákazníci přiznávají, že z obav o své zdraví raději zainvestují do většího automobilu než do letenek. Protože letní dovolené se blíží a nové automobily jsou díky výpadkům ve výrobě nedostupné kvůli enormním čekacím lhůtám, zájem roste každým dnem," uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva společnosti AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA Auto. Ojeté automobily jsou v současnosti prakticky nejdostupnějšími vozy, které jsou ihned k odběru. Roste zájem i o financování nákupu vozů na splátky. "Úrokové sazby se drží na stále velmi nízké úrovni. Naše společnost spolupracuje se sedmi největšími finančními společnostmi na trhu, proto zákazníkům dokážeme nabídnout výhodné financování na jakýkoliv automobil bez ohledu na rok výroby a i s nulovou akontací," doplnila Topolová. Dalším pozitivem je i přetrvávající nízká cena ropy a z toho vyplývající levný benzín a nafta. "Dovolená autem po Česku tak bude z hlediska nákladů na ujetou vzdálenost levnější, než v jiných letech," dodala Topolová.

Nejoblíbenější rodinné vozy na dovolenou za dostupné ceny:

1. Škoda Octavia Combi s průměrnou cenou 217 tisíc korun - nejoblíbenější model u českých rodin díky skvělé kombinaci pořizovacích a provozních nákladů, malé ztráty hodnoty, velmi dobré spolehlivosti i bezpečnosti a velkého vnitřního i zavazadlového prostoru.

2. Škoda Fabia Combi s průměrnou cenou 164 tisíc korun - vůz je o něco menší, ale má ještě nižší provozní náklady než první Škoda Octavia a za stejné peníze si můžete pořídit mladší a méně ojetý vůz.

3. Volkswagen Passat Variant s průměrnou cenou 266 tisíc korun - velký kombík pro náročné, který zastane i roli manažerské limuzíny. Často bývá s koženými sedačkami a další luxusní výbavou.

4. Škoda Superb Combi s průměrnou cenou 318 tisíc korun - další velký kombík pro náročné. Kromě obrovského zavazadlového prostoru je nedostižný také prostorem na zadních sedadlech.

5. Škoda Yeti s průměrnou cenou 249 tisíc korun - ideální rodinné SUV, které je malé zvenčí, ale prostorné a praktické uvnitř. Zadní sedačky lze každou zvlášť posouvat nebo měnit sklon jejího opěradla. Navíc má vyšší pozici sedaček pro snadné nastupování a vystupování a vysoký podvozek.

6. Kia Sportage s průměrnou cenou 351 tisíc korun - vůz je robustní a prostorný a má skvělý systém sklápění zadních sedaček přímo ze zavazadlového prostoru

7. Hyundai i30 SW s průměrnou cenou 239 tisíc korun - menší a levnější rodinný kombík, který překvapí svojí prostorností zejména v zavazadlovém prostoru.

8. Volkswagen Touran s průměrnou cenou 245 tisíc korun - vůz určený pro nejnáročnější rodiny. Má obrovský kufr, může mít až sedm sedaček, sedačky ve druhé řadě jsou každá samostatně posuvná i sklopná. Novější provedení Touranu mají ve druhé řadě sedadel tři kotevní body Isofix.

9. Volkswagen Tiguan s průměrnou cenou 329 tisíc korun - rodinné SUV pro náročné, které má skvělé jízdní vlastnosti, prostorný a variabilní interiér a vyšší polohu sedaček i podvozku.

10. Ford Mondeo s průměrnou cenou 181 tisíc korun - další velký kombík pro náročné. Jde o levnější alternativu k VW Passat a Škoda Superb. Má obrovský zavazadlový prostor a skvělé jízdní vlastnost