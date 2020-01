Nákup auta v bazaru. Na co nezapomenout?

Koupě automobilu nepatří v případě většiny lidí mezi běžné každodenní činnosti. Je proto důležité se na nákup co nejlépe připravit dopředu a vědět, co nás může čekat. Zatímco v případě nového vozu předpokládáme, že jako takový je více méně v pořádku, u nákupu ojetiny může být situace jiná. Nové auto sice má dlouhou záruku, čistou historii, nevýhodou je ale vysoká cena a hlavně není k dispozici hned. U žádaných modelů nejsou výjimkou ani roční čekací lhůty. To je vzhledem k předpokládanému zdražení nových aut v roce 2020 důležitý fakt, který může při rozhodování zákazníků hrát roli.

Nákupu vozu zpravidla předchází průzkum trhu a zúžení výběru na několik modelů či značek. Potvrzují to i data největšího prodejce ojetin u nás. "V padesáti procentech případů mají zákazníci vůz předvybraný na základě recenzí nebo zkušeností. Z toho polovina na výběru trvá, druhá polovina je ochotná svou volbu na základě doporučení přehodnotit," říká Stanislav Gálik, výkonný ředitel inovační laboratoře AuresLab ze společnosti AURES Holdings, kam patří značky AAA AUTO a Mototechna. "Jen asi čtvrtina lidí přichází do autobazaru s tím, že si vůz nechá doporučit až na místě," dodává.

Pokud se kupující v automobilech příliš nevyzná, je určitě vhodné vzít si s sebou do bazaru někoho, kdo je schopen alespoň základní prohlídku vozu provést. Každý větší a zavedený prodejce to bez problémů umožňuje, včetně detailní kontroly na zvedáku či testovací jízdy. Ta je velmi důležitá a neměli bychom ji opomíjet, může totiž odhalit mnohé nedostatky, které při pouhé statické kontrole poznat nelze.

Na co se zaměřit?

První je na řadě exteriér vozu. Zkontrolujte barvu a rovnoměrnost laku, jehož tloušťku lze ověřit speciálním měřičem. Prověřte spáry, spoje karoserie i uchycení jednotlivých dílů. V interiéru se zaměřte hlavně na opotřebování volantu, pedálů, řadicí páky, kryty airbagů a vzhled zavazadlového prostoru. Podívejte se i pod koberce a plastové kryty. Samostatnou kapitolou je motor. Jeho chod by měl být plynulý, bez jakéhokoli škubání. Při testu je dobré zrychlit až do maximálních otáček. V záběru by neměly být žádné prodlevy nebo ztráty výkonu. Důležitá je i prohlídka podvozku. Zaměřte se na korozi výfuku, stav uložení náprav a jejich součástí. Zkontrolujte sjetí pneumatik. Jakákoli nepravidelnost znamená problém v geometrii či tlumičích.

Více než třetina vozů se kupuje na úvěr

Ohledně potřebné dokumentace nezapomeňte na dva osobní doklady. Hodí se i v případě, že vůz kupujete na úvěr, což je dnes ve větších autobazarech naprosto běžný způsob nákupu. "V autocentrech AAA AUTO bylo prostřednictvím úvěru v tomto roce financováno 39 procent všech nákupů," uvádí generální ředitelka a předsedkyně představenstva společnosti AURES Holdings Karolína Topolová s tím, že toto číslo pravděpodobně v příštím roce dále poroste, jelikož se v roce 2020 očekává zdražení nových vozů, což se projeví i na růstu cen ojetin. "Našim zákazníkům vždy doporučujeme vše si důkladně promyslet, v současné situaci by ale přílišné otálení mohlo být na škodu. Vývoj trhu ukazuje, že příští rok ceny vozů půjdou nahoru," dodává Topolová.

Se smlouvou nespěchejte a čtěte pozorně

Pro administrativní část nákupu vozu si určitě vyhraďte čas nutný k prostudování kupní smlouvy a příslušné dokumentace. Je velmi důležité ji důkladně pročíst, protože můžete v textu objevit různá úskalí, jako jsou skryté poplatky, smluvní pokuty či zkrácení záruční doby. Na nejasnosti se ptejte a nechte si vše vysvětlit. K zakoupenému vozu samozřejmě žádejte veškerou dokumentaci.