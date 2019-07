Tichost, snadné dobíjení. Jaký je život s elektromobilem?

Že je elektromobilita trendem této doby, o tom není sporu. Pokud se rozhodujeme, zda do tohoto moderního typu pohonu investovat, sháníme informace a setkáváme se v drtivé většině s novinářskými testy, které však vychází jen, v lepším případě, z několikadenního svezení. Jak úspěšně však elektromobil zastává roli hlavního rodinného auta v reálném životě? Na to a spoustu dalších otázek nám odpověděl Petr Beneš, který se pro koupi elektromobilu, konkrétně Hyundai IONIQ Electric, rozhodl téměř před rokem.

Co Vás dovedlo k rozhodnutí o pořízení elektromobilu IONIQ? Co Vás přesvědčilo?

Před pořízením elektromobilu jsem dlouhou dobu studoval co to vlastně elektromobil je, jaké má jízdní vlastnosti. Využil jsem i možnost zapůjčit eletromobily různých značek. Elektromobilitou jako takovou jsem byl nadšen, ověřil jsem si, že elektromobil na moje potřeby stačí, ba je předčí. V Hyundai IONIQ jsem absolvoval pouze 15km předváděcí jízdu a hned bylo rozhodnuto. Jízdní vlastnosti, dynamika, interiér i exteriér - to vše zapadlo do sebe jako skládačka. Reálný dojezd v létě hodně přes 200 km na jedno nabití, vysoká rychlost nabíjení ve velkém rozsahu kapacity baterie díky použité technologii baterií (LiPol), pohodlné ovládání rekuperace, adaptivní tempomat - to byly technické plusy. Dále pohodlí řidiče, jednoduchost a intuitivnost ovládání, dostatečné místo vzadu pro tři skorodospívající děti, akorát velký kufr. Samozřejmostí je ticho v autě díky elektrickému pohonu a dostupnost plného výkonu motoru od nejnižších rychlostí

Jezdíte s IONIQem každý den? Jakou vzdálenost do práce denně urazíte?

IONIQ se rychle stal hlavním autem v rodině. Elektromobil používáme podle toho, kdo jede ten den delší trasu, nebo kdo jede opakované krátké trasy po městě. Ve městě je totiž elektromobil jako doma. V městském provozu je spotřeba nejnižší, elektromobil neprodukuje žádné lokální emise. Když stojí v zácpě, motor je vypnutý, stačí sešlápnout "plyn" a auto okamžitě tiše bez vibrací a exhalací jede. V průměru s IONIQem najedeme denně kolem 60 km. IONIQ však používáme i na delší trasy. Běžně s ním jedeme z Brna na Třinecko, do Prahy. IONIQ byl také třikrát v Alpách.

Jezdíte s vozem pouze vy? Jaké jsou zkušenosti u dalších řidičů?

Jak jsem zmiňoval výše, IONIQ je hlavní auto v rodině a s paní se občas "pohádáme", kdo si vezme na cestu elektroauto. Sama se vyjádřila takto: "Coby netechnická žena jsem se zpočátku bála elektromobil řídit, protože mi jeho ovládání připadlo odlišné v porovnání se spalovacím autem. Velice rychle jsem si však elektromobil naprosto zamilovala. Fascinuje mne jednoduchost ovládání (automatická jednostupňová převodovka, volba jízdních směrů tlačítky), tichost, plynulost, akcelerace. Nabíjení, kterého jsem se zpočátku nejvíce obávala, je velice snadné. Nabíjení často využívám při běžných nákupech v obchodních řetězcích, které m ají na parkovišti nabíječku. Dámy, doporučuji!"

Kolik km Vám IONIQ ukazuje při plném dobití a na jak dlouho Vám to tedy vystačí (jak často nabíjíte)?

Dojezd elektroaut je různý v létě a v zimě. Je to dané chemickými vlastnostmi baterie. V létě mám dojezd na plné nabití baterie kolem 250 km, v zimě kolem 195 km. Při typickém denním nájezdu cca 60 km nabíjím v zimě každý druhý den a v létě každý třetí den.

Nabíjíte vždy do plna, nebo spíše po částech?

Baterie by se s ohledem na její životnost měla nabíjet mezi 20 až 80 % kapacity, nemělo by se nabíjet neustále do plna. Avšak pokud vím, že pojedu delší trasu, samozřejmě nabiju do 100 %. Většinou to dělám tak, že když vím, že je k dispozici nabíječka a já na místě setrvám delší dobu, auto nabíjím.

Jak elektromobil nabíjíte?

Doma nabíjím střídavým proudem (AC nabíjení), v garáži mám nainstalovaný tzv. wallbox, který umožňuje nastavit různou velikost nabíjecího proudu (5 A - 30 A). U rodičů nabíjím auto z klasické 230 V zásuvky pomocí přenosné nabíječky dodávané s autem. Na cestách nabíjím v drtivé většiné na rychlonabíjecích stanicích umožňujících nabíjení stejnosměrným proudem (DC nabíjení). Rychlonabíjecí stanice se aktivují buď kartou vydanou poskytov atelem nabíjení, nebo přes aplikaci na mobilním telefonu.

Jak dlouho Vám nabíjení průměrně trvá?

Doba nabíjení závisí na dvou faktech: 1. S jakou zbývající kapacitou baterie přijedu a kolik kapacity (jaký dojezd) potřebuji mít na další cestu; 2. Jak silnou nabíječkou nabíjím. Pokud bych měl jako příklad uvést nabití plné kapacity baterie 28 kWh (což však znamená, že k nabíječce, či domů přijedu "s prázdnou" a na odjezdu chci "mít plnou"), tak nabíjení přenosnou nabíječkou 230 V 9 A trvá kolem 14 hodin (nebo-li nabíjení výkonem kolem 2 kW). Dále je možnost nabíjení na AC nabíječkách výkonem 6,6 kW, kdy se auto nabije z nuly do plna za cca 4,5 hodiny. Tato AC nabíjení využívám, když auto déle stojí a nespěchám - u akvaparku, nákupního střediska, či při parkování ve městě, kde je možnost pomalého AC nabíjení. Jednoduše řečeno - když auto stojí, tak se nabíjí. Na delších cestách však využívám výhradně rychlého DC nabíjení umožňující nabíjet rychlostí cca 7 kWh za 10 minut. Během delší cesty nikdy nepřijedu k rychlonabíječce "s prázdnou", typicky tedy nabíjím kolem 30 minut.

Jakou má IONIQ spotřebu v kWh/100 km podle způsobu jízdy - jak to kolísá při popojíždění městem v zácpě do práce a na dálnici?

Elektromobil má ze své podstaty nejmenší spotřebu právě při jízdě ve městě. Když stojí v zácpě, nespotřebobovává žádnou energii na pohon motoru, motor je vypnutý. Stačí sešlápnout pedál akcelerátoru a auto začne spotřebovávat energii. Mnou vypozorovaná spotřeba při klidné jízdě městem je kolem 10 kWh/100 km. Okresní silnice znamenají spotřebu kolem 11,5 kWh/100 km, dálnice při rychlosti 130 km/h cca 13 kWh/100km. Dlouhodobou spotřebu mám kolem 12 kWh/100 km. Samozřejmě, stejně jako u konvenčních aut, je spotřeba závislá na profilu trati, zapnuté klimatizaci, stylu jízdy, počasí, počtu přepravovaných osob/nákladu v autě. Je však pravda, že když jsem jezdil spalovacím autem, tak jsem ty ostatní faktory přispívající ke zvýšené spotřebě nevnímal. Je třeba zmínit, že elektroauto během jízdy dobíjí baterie, nebo-li rekuperuje. Děje se to při jízdě z kopce, nebo při brzdění. Sílu rekuperace můžu v autě plynule a pohodlně měnit tlačítky u volantu - čím silnější rekuperace, tím více auto brzdí a tím více energie se vrací do baterie (nabíjí se).

Jak dlouho již s IONIQem jezdíte? Sledujete za tu dobu snížení kapacity baterií?

IONIQ používáme od srpna 2018, v současné době má najeto 28 tisíc km. Baterie mají plnou kapacitu. Je to dáno tím, že Hyundai uvádí u modelu IONIQ využitelnou kapacitu baterie 28 kWh, avšak reálná kapacita je 31 kWh. Tyto rozdílové 3 kWh slouží jednak jako ochrana baterie, aby se nenabíjela do 100 % své reálné kapacity, jednak umožňují mít neustále k dispozici 28 kWh, i když baterie časem degraduje. Hyundai poskytuje záruku na pokles baterie o 20 % během 8 let provozu elektromobilu.

Máte spočítáno, kolik s elektromobilem ušetříte v porovnání se spalovacím motorem?

Pokud počítám s nabíjením elektromobilu v garáži v noční sazbě, kde vychází 1 kWh na cca 2 Kč, tak při spotřebě uvedené výše (12 kWh/100 km) vychází provoz na cca 24 Kč na 100 km. Pokud počítám nabíjení na rychlonabíjecích stanicích, tak tam se nedá určit jednoznačná cena na 100 km, neboť každý poskytovatel nabíjení má jiné ceny (např. e.ON 3 Kč/1 kWh; ČEZ (po přepočtu na kWh u nabíjení IONIQa) 10 Kč/1 kWh). Během prvních třech měsíců používání elektromobilu byly také některé rychlonabíjecí stanice v ČR dočasně zdarma. Spalovací auto, které jsem měl dříve, mělo spotřebu těsně pod 7 litrů na 100 km, při ceně nafty cca 33 Kč byly náklady pouze na palivo cca 230 Kč na 100 km. Velký rozdíl je v servisních nákladech - pravidelná prohlídka IONIQa po 15 tisících km stála necelé 2 tisíce Kč i s výměnou vzduchového filtru, což byla největší položka na vyúčtování.

Když vyrazíte na delší cestu, třeba dovolenou, jak to probíhá s ohledem na plánování cesty? Kolik času navíc Vám cesta zabere?

Pravda je, že s elektromobilem cestu plánuji pomocí aplikací, kde jsou zaznamenané nabíječky (nejčastěji Plugshare/Chargemap, nebo přímo aplikace poskytovatelů nabíjení v dané zemi). Je to kvůli tomu, že rychlonabíjecí stanice nejsou u sebe tak blízko, jako benzinky a počet stojanů nabíjecí stanice je typicky jeden. Tudíž teoreticky hrozí, že přijedu na rychlonabíječku a bude obsazená. Situace se však zlepšuje. Rychlonabíjecích stanic je stále více a aplikace již zobrazují obsazenost nabíječky a já tudíž vím předem, jestli je nabíječka volná.

Jak řešíte nabíjení v zahraničí? Liší se ceny výrazně?

Před cestou do zahraničí si zjistím poskytovatele nabíjení (operátora) v dané zemi. V Rakousku, kam většinou jezdím, je možné spustit nabíjení u takřka všech nabíječek pomocí aplikace jednoho operátora, se kterým mám smlouvu. Jednou za půl roku mně přijde faktura za nabité kWh. V Rakousku je typická cena kolem 0,4 EUR/1 kWh, ale zažil jsem již zimní akci, kdy jakékoliv rychlonabíjení bylo za jednotnou cenu 2 EUR.

Co děláte, když máte vybito a dojedete ke stanici, kde je obsazeno? Případně se snažíte těmto situacím zcela vyhýbat?

Jasně, takovým situacím se snažím vyhnout! Předně - nikdy nejedu "na krev", nebo-li do vybití baterie. Nechávám si cca 35 km dojezdu rezervu, což mně zajistí přejezd k další nabíječce, pokud by některá byla nefunkční, či déle obsazená. Byly však i situace, kdy auto nabíjející přede mnou potřebovalo nabíjet ještě pár minut a pak uvolnilo nabíječku pro mě. Většinou si s elektromobilisty popovídáme, sdílíme zkušenosti.

Jaké jsou doposud Vaše největší problémy s IONIQem? Využil jste již servis?

V servisu jsem byl na pravidelné prohlídce po ujetí 15 tisíc km. Výsledek servisní prohlídky byl "bez závad". Všeobecně - v elektromobilu se nemá moc co pokazit, není v něm složitý mechanismus motoru, turbodmychadla, vstřikování paliva, chlazení atd.

Plánujete nákup nového/ modernějšího elektromobilu, který by měl např. ještě lepší dojezd?

Ano. Během dvou/třech let budeme řešit nahrazení druhého auta. Nabídka elektromobilů se již teď rozrůstá - ať už z pohledu velikosti auta (za dva/tři roky budou naše v současné době skorodospívající děti skorodospěláci a budeme potřebovat více místa), tak z pohledu zvyšující se kapacity baterií (Hyundai má např. model KONA Electric s kapacitou baterií 39 kWh a 64 kWh a dojezdem až 449 km na jedno nabití). Větší kapacita baterií elektromobilu umožní cestovat komfortněji na delší vzdálenosti. Proto již teď nevidím žádný důvod, proč zůstávat u spalovacího auta.

V čem IONIQ splnil a v čem předčil vaše očekávání?

Před pořízením IONIQu jsem hodně studoval o elektromobilitě jako takové, porovnával jsem různé elektromobily během víkendových zápůjček. Věděl jsem tedy do čeho jdu. Takže IONIQ mě z pohledu elektromobility jako takové nepřekvapil, spíše vše potvrdil a stále potvrzuje. V IONIQu si s radostí užívám ticho, plynulost a pružnost jízdy bez lokálních emisí. Jízda elektromobilem je prostě na pohodu.

Kam se letos dále chystáte s IONIQem?

Naše tradiční letní cesty vedou do rakouských Alp. Ze zvědavosti chci vyzkoušet přejezd Grossglockner Hochalpenstrasse. Silnice začíná kousek od Zell am See, vede přes Grossglockner masiv se stejnojmennou nejvyšší horou Rakouska a končí několik desítek km před italsko-rakouskými hranicemi. Chtěl bych otestovat, jaká je spotřeba elektromobilu při zhruba 40 km stoupání s převýšením 1800 metrů a následném zhruba 50 km klesání s převýšením 1900 metrů.